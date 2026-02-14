“Svolta”, a Grottaglie un progetto per l’inclusione lavorativa delle fasce fragili

Favorire l’orientamento e l’inclusione lavorativa delle fasce sociali più fragili attraverso una serie di attività che includono laboratori, job day, desk di orientamento, attività per promuovere l’empowerment femminile e l’equilibrio di genere.



Presentato il progetto SVOLTA (Sviluppo, valore, orientamento, lavoro, talento, autonomia), candidato dal Comune di Grottaglie alla Regione Puglia, nell’ambito del programma Punti Cardinali For Work. Al fianco

dell’Amministrazione comunale, 17 partner tra operatori della formazione professionale, operatori pubblici e privati dei servizi al lavoro, ITS Academy, associazioni datoriali, enti del terzo settore.



Un’attenzione particolare viene rivolta alle persone con maggiori difficoltà ad accedere al mondo del lavoro: i più giovani, le donne, i migranti. Il progetto prevede, infatti, lo svolgimento di azioni di orientamento in campo formativo e lavorativo. Tra queste figurano l’apertura di uno sportello all’interno della Biblioteca Comunale di Grottaglie, la realizzazioni di laboratori, di giornate dedicate all’occupazione

femminile e alla promozione dell’offerta formativa e lavorativa del territorio.

Con il Comune di Grottaglie sono partner del progetto: Arpal Puglia, Confesercenti Casaimpresa Taranto, Confindustria Taranto, Confcommercio Taranto, ITS Academy Mobilità, Formare Puglia Aps, Sistema Impresa, Programma Sviluppo, Fondazione Smile Puglia, Gruppo di Ricerca Dedalos Soc. Coop. Sociale Ets; Sofocle Aps; Quasar coopertiva sociale; Ifoa; Fondazione Consulenti per il Lavoro; Isonomia Aps; Nura

Aps; Gal Magna Grecia Scarl.