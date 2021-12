SuperLega, rinviata Prisma Taranto-Consar Ravenna. Positivi tre atleti ospiti

L’epidemia di covid colpisce ancora in SuperLega e la Gioiella Prisma Taranto Volley, per l’ennesima volta non scenderà in campo. La società rossoblu, comunica che “come da disposizione della Legavolley, la gara in programma oggi contro la Consar RCM Ravenna, è stata rinviata a data da destinarsi causa positività al Covid-19 di più di tre componenti del gruppo squadra ospite”.

La Prisma Taranto Volley precisa che “i tagliandi acquistati non potranno essere utilizzati nel recupero della gara in questione e ci si potrà avvalere del rimborso entro il 7 gennaio presso il punto vendita nel quale sono stati emessi i titoli di accesso o, se acquistati online, direttamente sul sito etes.it nella sezione rimborsi”.