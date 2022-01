Superlega, Prisma Taranto stasera al PalaMazzola a caccia dei primi punti del 2022

La Gioiella Prisma Taranto Volley torna in campo questa sera, alle 20.30, sul terreno di casa del PalaMazzola. I ragazzi di coach Di Pinto affronteranno l’Allianz Milano nella sfida valevole per il recupero della 13^ giornata del campionato di Superlega Credem Banca.

Gli ionici non scendono in campo dallo scorso 12 dicembre quando incontrarono la Leo Shoes Perkinelmer Modena. Questa sera Falaschi e compagni proveranno a iniziare il 2022 col botto, sfruttando la spinta del pubblico amico. Ma l’impegno non si annuncia facile. L’Allianz Milano è l’ottava forza del campionato con 15 punti in 11 partite. E’ reduce dal ko interno di giovedì scorso nel turno infrasettimanale contro l’Itas Trentino, valevole per il recupero della 12^ giornata d’andata. Alla gara dell’Allianz Cloud, non hanno preso parte Djokic, Romanò e Daldello, causa Covid-19.





A presentare la sfida contro l’Allianz Milano è uno degli ex dell’incontro, il centrale Aimone Alletti: “Ormai è risaputo, stiamo vivendo un periodo particolare. Purtroppo si naviga a vista. Ci prepariamo per una partita ma, come è successo con Ravenna, alla fine non si gioca. È difficile restare concentrati e stare al passo con questi continui cambi di programma. Sicuramente non è semplice anche per chi lavora per preparare e organizzare la partita. Non possiamo più programmare niente, ci sono un insieme di cose che rendono questo periodo molto complicato. Ovviamente è così per tutte le squadre, bisogna essere più bravi degli altri nel sapersi adattare. Giocheremo con Milano che è una squadra ben costruita, con una forte identità, guidata da un grande allenatore che conosco molto bene. Milano ha un’organizzazione muro-difesa molto buona, è una squadra che spreca pochissimo, che sa avere pazienza e che sa aspettare il momento giusto per sferrare il colpo decisivo. Sarà complicata ma giocheremo la nostra pallavolo e cercheremo di conquistare punti”.

Saranno Bruno Frapiccini di Falconara Marittima (AN) e Ubaldo Luciani di Chiaravalle (AN) i direttori di gara dell’incontro. Prima battuta alle ore 20.30. (CREDITS: foto Aurelio Castellaneta)