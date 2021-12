Superlega, Prisma Taranto a caccia di punti salvezza. In campo dopo un lungo stop

Dopo due riposi forzati, a causa del Covid-19, la Gioiella Prisma Taranto si appresta a ritornare in campo: giovedì 30 dicembre, alle 20.30. La formazione allenata da coach Di Pinto ospiterà la Consar RCM Ravenna nella sfida valevole per la 15^ giornata del campionato di Superlega Credem Banca.

La squadra ionica non scende in campo dallo scorso 12 dicembre quando, al PalaPanini di Modena, fu protagonista di un’ottima prestazione che, però, non portò alcun punto alla formazione ionica. Contro Ravenna la Prisma si gioca punti importanti per la permanenza in SuperLega. Il lungo periodo di stop ha permesso alla squadra tarantina di lavorare su vari aspetti tattici: la voglia di ritornare sul taraflex sarà fondamentale per gli ionici che potranno contare anche sul pubblico amico del PalaMazzola.





Fanalino di coda del campionato di SuperLega, la Consar RCM Ravenna è consapevole di non poter più perdere terreno rispetto alle dirette concorrenti. Tredicesima in classifica a soli 2 punti, la compagine emiliana dell’ex Riccardo Goi si giocherà tutte le carte al PalaMazzola per riaprire la lotta salvezza: nella gara d’andata, Taranto ebbe la meglio e conquistò il primo successo del campionato, riscattando il ko interno contro Vibo Valentia.

A fare il punto in casa Gioiella Prisma Taranto è il direttore sportivo Mirko Corsano: “Eravamo in un momento positivo, venivamo da una buonissima vittoria contro Cisterna e dalla prestazione di carattere contro Modena, dando seguito a quanto fatto contro la formazione laziale. Questa sosta forzata ci ha permesso di lavorare su alcune nostre lacune: mi auguro che si possa ripartire nella stessa maniera in cui abbiamo interrotto il nostro cammino. Il Covid? Dobbiamo convivere con questo virus: pensavamo di esserci abituati ma dobbiamo continuare a mantenere tutti gli accorgimenti utili. Con Ravenna sarà una partita importante: incontreremo una squadra che sta soffrendo ma non dobbiamo sottovalutare l’avversario. Hanno un tecnico di grandissima esperienza e che sta trasmettendo il suo credo pallavolistico ai suoi ragazzi: non dobbiamo guardare la classifica. Ravenna non ha nulla da perdere. Dobbiamo scendere in campo consapevoli che ci sarà da battagliare per portare a casa la vittoria”.

Andrea Pozzato di Bolzano (BZ) e Maurizio Canessa di Bari (BA) sono i direttori di gara dell’incontro. Prima battuta alle ore 20.30. Un solo precedente tra le due formazioni concluso con il successo della Gioiella Prisma Taranto.

Intanto, la “Prisma Taranto Volley rende noto che, come da comunicazione della Lega Pallavolo Serie A, la gara contro la Powervolley Allianz Milano – valevole per la 13^ giornata di campionato ed originariamente prevista per domenica 19 dicembre 2021 – sarà recuperata domenica 2 gennaio 2022 alle ore 20:30, al PalaMazzola di Taranto, anziché mercoledì 12 gennaio 2022, come precedentemente comunicato. Nelle prossime ore saranno comunicate le modalità di accesso al palazzetto per tutti i sottoscrittori della tessera d’abbonamento valida per il girone d’andata”. (CREDITS: foto di Aurelio Castellaneta)