Sul sito del Comune di Taranto le info di servizio sui Giochi del Mediterraneo

Dalla viabilità ai trasporti, passando per tutti i servizi accessori che riguarderanno i Giochi del Mediterraneo. Il Comune di Taranto dedica una sezione del sito istituzionale alla manifestazione che, a partire dal prossimo 21 agosto, cambierà radicalmente la quotidianità della nostra città (https://www.comune.taranto.it/it/page/165920).





Aggiornata quotidianamente con le informazioni e i provvedimenti che riguarderanno l’evento, la sezione è in evidenza nella home page del sito e rappresenta un’utile bussola per comprendere meglio cosa accadrà nelle due settimane cruciali dei Giochi.