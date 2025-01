Sul palco del Fusco nel nome di Majorano

‘PREMIO CITTA’ DI TARANTO” e ‘’FESTIVAL DEL TEATRO DIALETTALE ALFREDO MAJORANO”, nel segno delle compagnie amatoriali e dell’amore per il palcoscenico.

Il foyer del Fusco ha ospitato la conferenza stampa di presentazione dei cartelloni di entrambe le rassegne, giunte rispettivamente alla quarta e alla quinta edizione.

I festival sono stati istituiti dal Comune di Taranto su proposta della Fita Puglia (la Federazione Italiana Teatro Amatoriale) ‘che ha affidato la realizzazione all’Associazione Artistico Culturale APS “Compagnia Teatrale Lino Conte”, in ragione della lunga esperienza in ambito teatrale e organizzativo. Con identico mandato – si legge nella nota riepilogativa – la Compagnia organizza per la Fita anche la tappa regionale del Premio Nazionale “Scena.0”.

Sette gli appuntamenti in programma del “Premio Città di Taranto”, dal 10 gennaio al 23 maggio; quattro quelli del “Festival Majorano” dall’1 febbraio al 15 maggio.

Tutti gli spettacoli saranno rappresentati al Fusco. La premiazione dei festival si svolgerà in data da definire.







Il Festival del Teatro Amatoriale Dialettale Alfredo Majorano, giunto alla quinta edizione, prende il nome dal celebre commediografo ed etnografo della Città dei Due mari, scomparso nel 1984 e autore della famosa “’A Sanda moneche”, raccolta di scene popolaresche tarantine. Le quattro opere partecipanti sono recitate esclusivamente in dialetto.

Calendario:

FESTIVAL DEL TEATRO DIALETTALE ALFREDO MAJORANO

SABATO 1 FEBBRAIO – Il laboratorio di Mimmo Fornaro – “’U conte ca no conde”, testo e regia di Mimmo Fornaro;

VENERDI’ 21 FEBBRAIO – Compagnia “Voci nella notte” – “Muratori” di Edoardo Erba, regia di Chicco Passaro e Federico Passariello jr;

VENERDI’ 21 MARZO – Compagnia “La rotaia” – “Doje gioielle de nepute”, testo e regia di Gianfranco Carriglio;

GIOVEDI’ 15 MAGGIO – Compagnia “I viandanti sognatori” – “Ce’ se mange osce”, testo e regia di Nicola Causi.

L’accesso in sala sarà possibile dalle 20.30 con sipario alle 21. Il costo dei biglietti è di 12,50 euro per la platea (ridotti Fita, Uilt, Over 70, bambini fino a 10 anni 10 euro) e di 8 euro per le logge. Per informazioni è a disposizione il numero 3427103959.

PREMIO CITTA’ DI TARANTO

Il Premio Città di Taranto, giunto alla quarta edizione, è riservato a compagnie o gruppi teatrali amatoriali residenti nel capoluogo ionico e che producono spettacoli inediti in lingua italiana.

Sette gli spettacoli in concorso:

VENERDI’ 10 GENNAIO – Compagnia “I delfini in scena” – “Sarto demodè” – tratto da “Sarto per signora” di George Feydeau, regia di Pasquale Strippoli;

VENERDI’ 7 FEBBRAIO – Compagnia Angelo Caracciolo – “Quella piccola pazza cosa chiamata amore” di Dabilo De Santis, regia Angelo Caracciolo;

GIOVEDI’ 13 MARZO – Compagnia “I viandanti sognatori” – “Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello, regia Franco Nacca;

VENERDI’ 11 APRILE – Compagnia “Nuda veritas” – “La sposa capricciosa” di Franco Roberto, regia Giorgio Pucciariello;

VENERDI’ 2 MAGGIO – Compagnia “Napolinscena” – “Non ti pago” di Eduardo De Filippo – Regia Ascanio Cimmino;

SABATO 17 MAGGIO – Compagnia “Spazio Teatro” – “Letto ovale” di Ray Cooney e John Chapman, regia di Luigi D’Andria;

VENERDI’ 23 MAGGIO – Laboratorio di Mimmo Fornaro – “Itaca. Un uomo contro gli dei?” testo e regia di Mimmo Fornaro.

L’accesso in sala sarà possibile dalle 20.30 con sipario alle 21. Il costo dei biglietti è di 12,50 euro per la platea (ridotti Fita, Uilt, Over 70, bambini fino a 10 anni 10 euro) e di 8 euro per le logge.



GIURIA TECNICA

LINO CONTE – Presidente Giuria e Direttore Artistico Festival – Commediografo, attore e Regista

ANTONELLO CONTE – Attore e Regista

FRANCESCO DONVITO – Attore

ALBAROSA GIGANTESCO – Regista, scrittrice e attrice

DEBORAH DE TOMMASO – Attrice

MARA VENUTO – Poetessa e autrice teatrale

MARISA LOPALCO – Attrice

GABRIELLA CASABONA – Giornalista e Direttore Artistico di varie rassegne









GIURIA POPOLARE

VINCENZO PALAZZO

MARIELLA TANGORRA

PIERO VINCI

ELENA DE LUCA

ANDREA NICOLETTI

MIMMO TURSI

GINA DUCHETTI