Su nave Mimbelli nella base Mar Grande di Taranto il Campionato Italiano Interforze

Dal 28 al 30 settembre, nella Stazione Navale Mar Grande si svolgerà la 27ª Edizione del Campionato Interforze di Tiro a Volo specialità Trap 1. Gli atleti in gara, in rappresentanza delle Forze Armate e di numerosi Corpi armati dello Stato, si contenderanno il titolo in un quadro unico come il ponte di volo di Nave Francesco Mimbelli.

A contendersi il titolo tricolore, tra i circa 70 atleti provenienti da tutta Italia, i migliori specialisti in divisa, inclusi quelli della squadra azzurra che hanno contribuito a difendere i colori italiani nelle maggiori competizioni internazionali.

In gara ci saranno anche gli aspiranti campioni del Settore Giovanile della Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV) ed una rappresentanza paralimpica che vedrà protagonista Oreste Lai, medaglia d’oro ai mondiali di tiro a volo paralimpico e tesserato Fiamme Oro.





Martedì 28 settembre alle ore 11:30 si terrà la cerimonia di apertura con la tradizionale lettura del Giuramento dell’Atleta, mentre le competizioni entreranno nel vivo il giorno successivo 29 settembre con inizio gare previsto per le 08:30 e termineranno giovedì 30 settembre alle ore 12:30 con le premiazioni e la cerimonia di chiusura.