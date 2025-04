Strataranto, domenica la 47esima edizione

Presentata in conferenza stampa la 47^ edizione della “Strataranto”. Ad organizzare l’evento sportivo e l’associazione Podistica Taras che compie 41 anni di vita.

Hanno illustrato i dettagli il presidente della Podistica, prof Franco Buzzacchino, il presidente onorario, nonchè tra i fondatori, Salvatore Lomartire, il presidente del comitato organizzatore, ing. Attilio Iannuzzi. Presenri Luca Balasco, referente Sport e Salute per Taranto, Michelangelo Giusti, delegato CONI Taranto, e il tenente colonnello Francesco Fanigliulo per la Svam.

Stesso format e stesso percorso del 2024: due le gare, una competitiva di 21,097 km (mezza maratona), riservata agli atleti tesserati Fidal, e una di 8,5 km aperta a tutti.

Il percorso breve prevede la partenza (alle ore 09:00) da Piazza Garibaldi, via D’Aquino, via Di Palma fino all’arsenale; Corso Umberto I, ponte girevole, via Duomo, piazza Fontana, via Garibaldi/Cariati, via di mezzo, discesa Vasto, via Garibaldi/Cariati, ponte di pietra, ritorno al borgo, via D’Aquino e arrivo in piazza Maria Immacolata.

Gli atleti della mezza maratona invece proseguiranno raggiungendo nuovamente l’arsenale militare per imboccare via Cugini, e a seguire via Magnaghi per svoltare in via Acton e raggiungere l’ingresso della SVAM. Uscendo dalla Svamtorneranno in via Magnaghi/Cugini/Di Palma per concludere la gara in piazza Maria Immacolata.

Come in tutte le altre edizioni, garantiti vari punti ristoro lungo il percorso e al termine gara; sicurezza assicurata dalla Polizia Locale.

È ancora possibile iscriversi ad entrambe le gare. Per la mezza maratona attraverso i soliti canali gestiti dalle squadre di appartenenza, mentre per la “libera” occorre recarsi dall’ortopedica LORE’ nei pressi di piazza Maria Immacolata (chiusura iscrizioni sabato).

Da 30 anni le immagine della locandina sono curate da Nico Pillinini.