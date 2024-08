Storie di guerra e di persone in fuga, alla Acclavio di Taranto il libro ‘Con loro, come loro’

‘Con loro, come loro” pubblicato da Edizioni Paoline è appena arrivato nelle librerie italiane. Protagonista di questo racconto, di “storie di donne e di bambini in fuga”, è Gennaro Giudetti intervistato da Angela Iantosca.



‘Ci è sembrato naturale che la prima presentazione del libro si tenesse a Taranto, città di cui Gennaro è figlio e alla quale ritorna nel tempo che si concede fra un intervento umanitario e l’altro’. Così il Comitato Liberi e Pensanti annuncia l’evento culturale che si terrà a Taranto il prossimo 4 settembre nella Biblioteca Acclavio (18.00).

Giudetti sino ad alcune settimane fa è stato a Gaza. Gli ultimi 14 anni lo hanno inoltre portato in varie zone di conflitto, di emergenze sanitarie e di crisi internazionali, viaggi “trascritti” dalla penna di Angela Iantosca, giornalista e autrice, fortemente colpita dalle vicende vissute dal giovane tarantino, per la loro “visione onnicomprensiva di quanto accade in ogni angolo disperso di questa Terra” agli ultimi, a chi vive segnato dalla sofferenza e dal rischio stesso della sopravvivenza.



Prende forma in questo modo il racconto della scelta di vivere “Con loro, come loro” fra le mani tese in mare, nei campi profughi, negli ospedali, sotto le bombe, ovunque vi sia bisogno.

‘Senza retorica – si legge nella nota di presentazione – perché mancheremmo di rispetto alle vite narrate e a chi ce le riporta, condividiamo pienamente l’intenzione di far comprendere, attraverso questo libro, “i grandi privilegi di cui godiamo e che è anche nostra responsabilità se i bambini, le donne e gli uomini muoiono, scappano, soffrono. Abbiamo incontrato Gennaro in tante occasioni, fortemente convinti che questa città sia terra fertile che ha il diritto di godere dei propri frutti e anche il dovere di esserne grata. A questo possiamo solo aggiungere che le scelte di un giovane operatore umanitario mettono in luce visioni “altre” rispetto all’incognita insita nel futuro per ogni adolescente e che la testimonianza diretta della tragedia umana resta la fonte più attendibile di informazione e rappresenta il modo più efficace per chi ha interesse nel tentare di comprendere le cause e gli effetti delle scelte politiche e sociali che governano il mondo intero’.



Modererà il dibattito Angelo Di Leo, appuntamento nella BIBLIOTECA CIVICA PIETRO ACCLAVIO, a Taranto, il prossimo 4 settembre alle 18.00. ‘Un ringraziamento sincero alla disponibilità e alla cura della dott.ssa Golino per l’organizzazione dell’evento presso la Biblioteca Civica Pietro Acclavio’ chiude la nota dei Liberi e Pensanti.