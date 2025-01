Storie di Donne al Circolo Ufficiali di Taranto, temi e relatrici: ecco il programma

In occasione dell’inaugurazione dell’anno sociale 2025, il Club per l’Unesco di Taranto e l’associazione culturale Marco Motolese, con il Gruppo Donne per la Città presentano Taranto in rosa… Storie di Donne. L’appuntamento è per mercoledì 29 gennaio, alle 18, nel Circolo Ufficiali di piazza Kennedy.

Carmen Galluzzo Motolese, presidente del Club per l’Unesco di Taranto, dell’associazione culturale Marco Motolese, è la coordinatrice delle attività culturali e solidaristiche del Gruppo Donne per la Città. Il Gruppo Donne per la Città è nato nel 2020. Mercoledì prossimo i temi degli interventi saranno i seguenti: “Donne al vertice di una Prefettura”, a cura del prefetto di Taranto Paola Dessì; “Donne e Giustizia” con il procuratore della Repubblica per i minori Antonella Montanaro; “Donne nella Pubblica Amministrazione” di Claudia Sanesi, segretario generale della Camera di Commercio Brindisi-Taranto; “Donne del passato… donne oggi”, con la direttrice del MArTA Stella Falzone; “Donne in… carriera” della coordinatrice della Fondazione Bellisario Puglia, Beatrice Lucarella; “Ruolo delle donne nella Polizia di Stato”, testimonianza di Rossella Fiore, dirigente della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura di Taranto; “Il valore delle competenze al femminile”, intervento di chiusura di Carmen Galluzzo Motolese.