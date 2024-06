Stati Generali delle Professioni Tecniche, otto Ordini e Collegi insieme a Taranto per tracciare il futuro sostenibile

La Rete delle Professioni Tecniche Ionica (RPT Ionica) organizza a Taranto gli Stati Generali delle Professioni Tecniche. L’appuntamento è per lunedì prossimo 17 giugno (dalle 9 alle 18) nella Sala Resta della Camera di Commercio, in viale Virgilio 152. Otto Ordini e Collegi professionali, com’è noto, si sono costituiti in Rete per fare squadra e avviare un confronto aperto e chiaro con istituzioni, pubblica amministrazione, imprese e cittadinanza sul futuro economico e sociale di Taranto e della sua provincia.

“Un obiettivo che riteniamo non possa prescindere dalla competenza specifica, dalla volontà di renderla disponibile a tutto il territorio, dall’esigenza di metterla a frutto sul piano teorico e pratico – dunque altamente professionale – dall’urgenza di leggere concretamente il territorio e scandagliarne criticità, soluzioni e potenzialità da sviluppare – si legge nella nota a firma di Gigi De Filippis, coordinatore della Rete Ionica – è tempo di ascoltarsi, confrontarsi e soprattutto… ascoltare il parere di chi tutti i giorni si misura concretamente con la realtà del tessuto sociale, economico e produttivo della nostra terra”. Dunque, Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Taranto, Ordine Provinciale dei Chimici e Fisici di Taranto, Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Taranto, Ordine dei Geologi della Puglia, Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Taranto, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto, Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Taranto, Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Provincia di Taranto si riuniranno lunedì prossimo (17 giugno) in Camera di Commercio “per svolgere tavoli di confronto qualificati per focalizzare temi, strategie ed obiettivi utili alla causa dello sviluppo collettivo realizzabile e sostenibile”. Nei giorni scorsi, la Rete ha eletto coordinatore l’ing. Gigi De Filippis, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto. L’arch. Paolo Bruni, presidente dell’Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Taranto, è il vicecoordinatore. Segretario, il geom. Roberto Corrado già Segretario del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Taranto. La RPT Ionica nasce nell’ambito della Rete Professioni Tecniche, associazione nazionale fondata nel 2013 che comprende, al suo interno, i Presidenti degli Ordini e dei Collegi Nazionali tecnici. Lunedì prossimo, a Taranto, parteciperà ai lavori il Presidente nazionale, ing. Armando Zambrano.

Dopo i saluti istituzionali, saranno sei i confronti tecnici che si svilupperanno durante la giornata di lavori che, inoltre, rappresenta un appuntamento formativo per gli iscritti agli Ordini e ai Collegi della RPT IONICA. I temi: Ambiente & Sostenibilità, Innovazione, IA e Transizione 5.0, Pianificazione Strategie Urbanistiche Territoriali, Salute e Sicurezza, Blue & Green Economy, Agricoltura e Pesca.