Stasera CJ Taranto-Vicenza al PalaMazzola

Stasera in campo al PalaMazzola per dare tutto contro la Civitus Allianz Vicenza nel match valido per la 22esima di B Nazionale, palla a due ore 18.



Il CJ Taranto, non è un mistero, è in un momento delicato in campo e fuori. La squadra in questa settimana ha perso due pedine, Luca Valentini e Lucas Fresno. La società rossoblu sta facendo di tutto per risolvere i propri problemi come confermato dal vicepresidente Roberto Conversano durante il Party Solidale pro CJ organizzato giovedì sera a Spazioporto: “Ringrazio tutti coloro che finora, sia nella serata a SpazioPorto sia con la sottoscrizione sul nostro IBAN, hanno voluto dare un piccolo o grande contributo, ma anche tutte quelle aziende, oltre ai nostri sponsor consolidati, che si sono avvicinate negli ultimi giorni anche da fuori Taranto perché ci stimano, apprezzano il nostro lavoro e i nostri sacrifici. Noi continuiamo ad andare avanti, restiamo positivi, nessun allarmismo – prosegue Conversano – il momento non è dei migliori, anche dal punto di vista tecnico: sono andati via due giocatori ma siamo sul mercato. Alla città, al tessuto socioeconomico, alle persone giuridiche dico di avvicinarsi, di starci vicini, di sostenerci in tutti i modi, già venire al palazzetto per la partita contro Vicenza sarebbe uno splendido segnale di sostegno alla squadra, facendo sentire il calore di Taranto in un momento difficile” chiude Conversano.

L’appuntamento al PalaMazzola stasera alle 18. Arbitreranno i signori Gai Daniele di Roma e Silvestri Giorgio di Roma. Prevendita biglietti su Liveticket: 9.90 euro compreso dei costi di prevendita; ridotti 5.50 per donne e under 25. Botteghino PalaMazzola ore prima della gara.