Stasera “𝙑𝙞𝙘𝙤𝙡𝙞 𝙙𝙞 𝙈𝙖𝙧𝙚” 𝙚 “𝙏𝙖𝙧𝙖𝙣𝙩𝙤 𝙑𝙚𝙘𝙘𝙝𝙞𝙖 𝟮𝟬𝟮𝟱 – 𝙈𝙖𝙧𝙚, 𝙎𝙪𝙤𝙣𝙞 𝙚 𝙈𝙚𝙢𝙤𝙧𝙞𝙚”: il programma sull’isola

Stasera a Taranto vecchia due appuntamenti tra i vicoli per gli amanti della buona tavola e delle atmosfere autentiche. “Vicoli di mare”, l’evento diffuso promosso da Confcommercio Taranto e Taranto Grand Tour, trasformerà Taranto Vecchia e Porta Napoli in un percorso esperienziale tra sapori, suoni e cultura. Protagonista indiscussa della serata sarà la Cozza Nera di Taranto, eccellenza unica per gusto, qualità e tradizione. Un prodotto simbolo del territorio, che racconta il legame profondo tra la città e il suo mare. Le degustazioni previste lungo l’itinerario esalteranno proprio questa perla della cucina tarantina, interpretata secondo ricette tipiche e creative, tutte da scoprire.

Non solo gusto, stasera: in contemporanea, il centro storico si animerà con visite guidate tra angoli nascosti, siti storici e tradizioni secolari. Il tutto arricchito da musica, spettacoli itineranti e letture animate con Taranto Vecchia 2025: Mare, Suoni e Memorie, iniziativa organizzata dal Comune di Taranto in collaborazione con l’Associazione Culturale Archita festival e la Basilica Cattedrale di San Cataldo.

Dalle ore 18:30 alle 24:00, il pubblico potrà assistere gratuitamente a spettacoli diffusi, visite a siti storico-archeologici e performance artistiche che racconteranno il legame di Taranto con il Mediterraneo, le radici greche e le tradizioni popolari.

𝙋𝙧𝙤𝙜𝙧𝙖𝙢𝙢𝙖 𝙨𝙥𝙚𝙩𝙩𝙖𝙘𝙤𝙡𝙞

Piazza Fontana

Ore 22:00 – Il Giardino dei Semplici in concerto – 50 anni di carriera

Salone degli Specchi – Palazzo di Città

Ore 19:00 – Presentazione del libro “La Solitudine e le Relazioni Sostenibili” di Silvia Ruggiero

Ore 21:00 – Presentazione del libro “Barbaros Polemos. Taranto flagello degli Iapigi” di Giuseppe Barbalinardo (con l’editore Domenico Sellitti)

Piazzetta Monteoliveto

Ore 21:00 – Corri, Dafne! (spettacolo tratto dalle Metamorfosi di Ovidio)

Piazza Castello

Ore 21:00 e 23:30 – Aerial Silk con Loredana Gaudio (Circo Pachamama)

Piazza Duomo

Ore 20:00 – Concerto Da Vivaldi a Piazzolla – Viaggio nella città dei due mari con l’Orchestra “Emozioni Sonore”

Via Duomo

Dalle 22:00 alle 24:00 – DJ set Enzo Enriquez + videoinstallazioni Officina di Vj’s Mind

Piazzetta San Costantino

Ore 20:30 e 23:00 – Mr Big Circus Cabaret con Christian Lisco

Piazza Municipio

Dalle 19:00 alle 24:00 – Area artigianato ed esposizioni creative

Atrio Palazzo Galeota – Area Cultura nell’Isola

18:30 – Lettura kamishibai: Un’avventura nello sport degli antichi greci

19:00 – Letture animate dalle Favole di Esopo

19:15 – Letture dai miti di Ulisse (con laboratorio creativo per bambini)

19:45 – Letture da Fiabe e novelle del popolo pugliese di Saverio La Sorsa

22:30 – Spettacolo teatrale Da Carrieri a Leonida di Ettore Toscano (Teatro Le Forche)

Via Cava

Ore 21:30 e 22:30 – Raymi, spettacolo di fuoco e percussioni

𝘾𝙝𝙞𝙚𝙨𝙚 𝙚 𝙋𝙖𝙡𝙖𝙯𝙯𝙞 𝙎𝙩𝙤𝙧𝙞𝙘𝙞 𝙖𝙥𝙚𝙧𝙩𝙞

19:00 – 24:00 → Basilica Cattedrale San Cataldo, Chiesa di Santa Maria della Scala

19:00 – 22:00 → Chiesa San Giuseppe, Chiesa San Michele, Chiesetta Santi Medici, Sant’Andrea degli Armeni, Santuario Madonna della Salute

Una serata dunque di musica, convivialità, degustazioni che esalteranno la freschezza del nostro oro nero, visite guidate alla scoperta degli angoli più suggestivi di Taranto Vecchia ed intrattenimento all’insegna della autenticità.

𝘼𝙩𝙩𝙞𝙫𝙞𝙩𝙖̀ 𝙚 𝙙𝙚𝙜𝙪𝙨𝙩𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙞

Dalle ore 19:00 in poi si potranno gustare (a 8€ cadauna) tante gustose specialità di mare proposte da venti attività:

• Panino di mare con: Alici marinate, stracciatella e pomodori secchi o Cozze, crema di patate, friggitelli e pecorino (A tarallucci e vino – via Duomo 246 )

• Cozze fritte o Trigliette fritte o Impepata tarantina (Barrio – via Duomo 265)

• Alice & Chips (alici impanate e fritte con patatine) e maionese al finocchietto o Cavatelli con le cozze Caffè letterario (Cibo per la mente – via Duomo 237 )

• Cavatelli fagioli e cozze (Cchiù Mange e Cchiù Iesse Pacce – vico Ospizio 3)

• Cozze al gratin (gluten free €10) o Riso patate e cozze (gluten free €10 o Cocktail’s a base di Gin alla cozza Elysium (Caffetteria Lounge Bar – via Garibaldi 52)

• Aperitivo a base di frutti di mare crudi e flûte di prosecco (GATA – Galleria Taranto – postierla Immacolata 15-17)

• Arancino di riso, patate e cozze (4 pz) oppure €2 cadauno (Il Simposio -piazza Castello 4 )

• Lasagna di mare con gamberetti, gamberoni, vongole, seppie e cozze (L’Aurora Cafè Bistrot – Piazza Castello 2 )

• Spàcche e mànge (frutti di mare crudi) (La Casetta di Zio Gaetano – via Duomo 295)

• Polpette di cozze al sugo (La Locanda dei briganti – via Duomo 262)

• Tubettini con le cozze (La Piazzetta – piazza San Francesco 9)

• Panino di mare o Cozze fritte (Limao – via Duomo 217-219)

• Cozze Gratinate o Arancino di polpo con maio al nero di seppia (Matilde Caffè – Pendio La Riccia 32)

• Zeppoline con cozze e miele – Porzione da 5 pezzi €3 – (Natale Aiello La Pasticceria – via Duomo 189)

• Impepata di cozze o Cozze al gratin o Tubettini con le cozze (Nicanto Bistrot – Via Di Mezzo 146/148)

• Panzerotto con le cozze + cozze fritte (Picce de fame – via Duomo 254)

• Cavatelli con le cozze o cozze fritte al miele (Ristò Fratelli Pesce – via Porto 18)

• Frutti di mare crudi o Tubettini con le cozze (Tagii Restaurant – via Duomo 285)

• Pizza marinara con acciughe chiusa a portafoglio + bibita analcolica (Vico pizzeria – vico Sant’Agostino 9/11)

• Un tuffo nel mare, dolce monoporzione. (Victory Cafè – via Garibaldi 178)

Dalle 𝐨𝐫𝐞 𝟐𝟒:𝟎𝟎 da Spazioporto in via Niceforo Foca 28: closing party con Dj Set di Giovanni Manco e, in collaborazione con Stella Maris Taranto, degustazione di Tubettini con le cozze + birra 30cl €10

𝙑𝙞𝙨𝙞𝙩𝙚 𝙜𝙪𝙞𝙙𝙖𝙩𝙚, 𝙚𝙨𝙥𝙤𝙨𝙞𝙯𝙞𝙤𝙣𝙞 𝙚 𝙙𝙟 𝙨𝙚𝙩

• alle ore 18:00 visita guidata agli Ipogei – Tour Verde con partenza da Info Point in piazza Castello – €12 – gratis <12 anni. Prenotazione obbligatoria: 3388524409.

• dalle ore 18:30 alle 22:30 visita alla Torre dell’Orologio, sede del Museo dal Mare, allestita con installazioni artistiche di Gianluca De Robertis – €5 – Info e prenotazioni: 3279531594

• alle ore 19:00 e alle 21:00 visita guidata “Il tempo e il mare” nella parte bassa della Città Vecchia con partenza da piazza Fontana a cura di DiscoverArt – €10 – Prenotazione obbligatoria 3279531594

• dalle ore 19:00 alle 24:00 – VJ’s Mind e Giupsy – via Duomo 129: esposizione oggetti di design e arte pop made in Puglia. Ospitano il designer Giuliano Ricciardi

• dalle ore 19:30 dj set presso Barrio Street Food – via Duomo 265

• alle ore 20:30 visita guidata agli Ipogei – Tour Blu con partenza da Info Point in piazza Castello – €12 – gratis <12 anni. Prenotazione obbligatoria: 3388524409.