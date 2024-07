StarTAp25, a Taranto si premiano talenti e nuove idee

Taranto25, il network tra oltre 70 tra aziende, professionisti e associazioni del territorio che si sono uniti “per contribuire allo sviluppo della nostra comunità”, organizza la business competition “StarTAp25”. La manifestazione si terrà, dalle ore 15.30 di domani martedì 2 luglio, nella Sala Conferenze (ex Chiesetta) della sede dell’Università degli Studi di Bari del Dipartimento Jonico Sistemi Giuridici ed Economici – via Duomo, 259 a Taranto,

e sarà presentata dalla socia di Taranto 25 Annapaola Scrimieri e dal giornalista Angelo Di Leo. L’evento rientra nella roadmap della StartCup Puglia 2024, programma collegato al circuito PIN.

Sono previsti gli interventi di: Paolo Pardolesi, Direttore del Dipartimento Jonico Uniba che farà gli “onori di casa”, e a seguire Fabio Tagarelli, Presidente Taranto 25, Michele Colio, Direttore Generale di Zurich Italia, Il Vicesindaco di Taranto Gianni Azzaro, Maurizio Maraglino , Componente Collegio sindacale e delegato alle Start up di BCC di San Marzano, Vincenzo Cesareo, Presidente Camera di Commercio di Brindisi-Taranto, Andrea Trivellato, Direttore Reti di Zurich PLC, Desireè Petrosillo, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Taranto, e Stefano Marastoni, Responsabile. Area Strategica Potenziamento del SIR e Innovazione nelle Imprese e dell’’Intervento Regionale “Estrazione dei Talenti” – Direttore “Start Cup Puglia”.

“È una nuova importante business competition a favore delle start up del territorio che, anche grazie all’intervento del main partner Zurich PLC – si legge nella nota di Taranto 25 – una delle più importanti compagnie assicurative a livello internazionale – prevederà l’erogazione delle borse di studio per un totale di trentamila euro”. Il presidente, Fabio Tagarelli, ha sottolineato il carattere fortemente innovativo dell’iniziativa che si caratterizza con la “volontà da parte di aziende e professionisti locali di sostenere lo sviluppo di altre aziende con le proprie disponibilità economiche in modo solidaristico e promozionale. Le start up – spiega Tagarelli – avranno anche l’opportunità di creare link di valore con stakeholder di loro interesse, organizzati da Taranto 25”. La selezione in questo ‘anno zero’ è avvenuta in seguito ad una prima ricognizione, fatta in occasione della Boston Consulting Group Innovation Challenge, con il supporto delle Istituzioni locali e di ARTI Puglia. “Sono stati esaminati determinati requirement fra cui: sede legale e produttiva nel territorio, innovatività e concretezza, creatività/originalità dell’idea anche legata al territorio; disponibilità a sottoscrivere un “impegno morale” a rimanere a Taranto nei prossimi anni, assumere persone della città e alla sostenibilità sociale (ESG). Le start up “finaliste” hanno ricevuto la visita del Comito Tecnico Scientifico e hanno illustrato anche un progetto in grado di costruire un “ponte” per connettere in futuro le proprie attività alla città e alla provincia di Taranto, come la diffusione del know-how nelle scuole per stimolare i giovani, oppure individuare nel territorio i fornitori per le proprie attività aziendali” si legge nella nota. “Saranno premiate cinque start up e una APS, ciascuna delle quali riceverà una borsa si studio di 5000 euro che saranno corrisposti in modo graduale ed in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati a favore del territorio e dell’economia locale, che saranno concordati con le singole start up. Le realtà premiate, oltre a ricevere la borsa di studio, avranno anche altre opportunià per il loro sviluppo messe a disposizione da Taranto 25: entrare in contatto con i professionisti e le realtà imprenditoriali del network dell’associazione per innescare virtuose opportunità, l’opportunità di ed essere accompagnati nell’avviare dialoghi interistituzionali con i principali attori del territorio. L’evento, destinato a consolidarsi nel tempo, vuole offrire ai giovani tarantini l’opportunità di avere un luogo sociale dove poter dire ad alta voce “ho un’idea” ed essere ascoltati in modo totalmente aperto, libero ed inclusivo. L’email: talento@fondazionetaranto25.it è sempre attiva e pronta a ricevere candidature spontanee per la prossima edizione e per permettere all’associazione di conoscere sin da subito le idee imprenditoriali nascenti nel territorio ed analizzare come essere di supporto. Il talento, sopra ogni cosa, è desinatario di tutta la nostra attenzione”.

I componenti del Comitato tecnico scientifico, che si è occupato dell’organizzazione dell’evento, sono stati alcuni soci di Taranto 25: Annapaola Scrimieri, Antonio Di Martino, Rita De Santis, Fiorella Occhinegro, Ennio Barnaba, Antonio Mazzuto, Luca Furlanut, Roberto Basile, Abrham Abe, Valerio Martino, Giuseppe Cianci, Michele Loparco e Angelo Lorusso.