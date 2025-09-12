StarTAp 25, dodici idee competono per il futuro



StarTAp 25 torna e rilancia. Alle ore 15.30 di giovedì 18 settembre, nella sede della Camera di Commercio di Taranto, si terrà la Business Competition di Fondazione Taranto 25 APS.

È un evento di respiro nazionale che vede accanto a giovani e futuri imprenditori tre partner tecnici: Eni, attraverso Joule, la sua scuola per l’impresa, Zurich e Boston Consulting Group (BCG).

Dopo una prima fase di selezione che ha visto oltre 25 candidature, 12 le start-up finaliste di presenteranno al Comitato Tecnico-Scientifico, composto da esperti, professionisti e imprenditori del territorio (info e regolamento su www.startap25.it, e alla molta degli ospiti.

Al termine della giornata, sei progetti saranno scelti per proseguire nel percorso offerto da StarTAp 25, con premi che non si limitano a al contributo economico (complessivi 30.000 euro) ma includono anche postazioni di coworking gratuite per sei mesi nella nuiva sede di Fondazione Taranto 25, in via Pentite a Taranto (Città Vecchia) e un programma di mentoring professionale di tre mesi, pensato per accompagnare i team nello sviluppo del proprio modello di business.

StarTAp coniuga territorialità e innovazione: le imprese partecipanti devono infatti avere sede o base operativa nella provincia di Taranto, con team di under 35 o a maggioranza femminile.

Le categorie tematiche strategiche: Biotech-Cleantech-Energy, ICT, Blue Economy, Agricoltura e “Radici con il territorio”, quest’ultima dedicata a progetti che rilanciano antichi mestieri o valorizzano cultura e turismo locale.

«StarTAp 25 non è solo una sfida tra idee – ha detto Fabio Tagarelli, presidente di Fondazione Taranto 25, annunciando la manifestazione – ma un trampolino di lancio per i giovani imprenditori che vogliono trasformare talento e creatività in impresa, contribuendo alla crescita di Taranto e del Paese».

«StarTAp 25 – prosegue Tagarelli – rappresenta il contributo che Fondazione Taranto 25 vuole offrire al territorio per promuovere e rafforzare il concetto di autoimprenditorialità. L’obiettivo è sostenere, anche attraverso un supporto economico concreto, le idee d’impresa dei giovani del territorio, favorendone lo sviluppo e la razionalizzazione. È la società civile organizzata in rete che sceglie di credere nei propri talenti, accompagnandoli nelle delicate fasi iniziali del loro percorso imprenditoriale».

Appuntamento al 18 settembre, Camera di Commercio.