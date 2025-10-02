Stagione musicale Orchestra Magna Grecia, il 7 ottobre la prima

Da martedì 7 ottobre a mercoledì 22 aprile, al teatro Orfeo di Taranto (ad eccezione del Requiem, in Concattedrale), i sedici concerti della Stagione Eventi musicali 2025/2026 realizzata dall’Orchestra ICO della Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto, la Regione Puglia e il MIC, Ministero della Cultura.



Anche quest’anno, la partecipazione di istituti e attività di prestigio del territorio: BCC San Marzano di San Giuseppe, TP Italia, Ninfole Caffè, Programma Sviluppo, Varvaglione Vini, Baux Cucine e Living.

Fra gli artisti ospiti della della stagione Dee Dee Bridgewater, Richard Galliano, Jasmine Choi, Gloria Campaner, Raphael Gualazzi, Ermal Meta, Raiz, Stefano Fresi, le Div4s, proseguendo con le grandi arie d’opera, Piazzolla, la musica di Rachmaninov, Chopin e Mozart.



Dirigeranno Piero Romano, direttore artistico della Stagione, Gianluca Marcianò, direttore principale dell’ICO, Valter Sivilotti, Roberto Molinelli, Domenico Riina, Stefano Nanni, Alessandro Caldario, con i cori ARCoPu e L.A. Chorus diretti da Daniela Nasti con la direzione artistica del Maestro Pierfranco Semeraro.

«Una Stagione ricca di stelle – dichiara Romano – che arricchisce fortemente l’esperienza pluriennale dell’Orchestra ICO della Magna Grecia elevando l’offerta di esclusive ospitate sul palco del teatro Orfeo e nella città di Taranto; un’altra programmazione che ha fatto della nostra ICO punto di riferimento di progetti ospitati regolarmente su palcoscenici nazionali e internazionali: è questa la direzione nella quale proseguirà il nostro impegno, convinti di un grande e strategico giro di boa del nostro territorio».

Apre la trentatreesima Stagione di Eventi musicali dell’Orchestra ICO della Magna Grecia, martedì 7 ottobre alle 21.00 al teatro Orfeo il cantautore-pianista Raphael Gualazzi, con la direzione del Maestro Stefano Nanni.

Lunedì 27 ottobre è la volta di Richard Galliano, direttore Domenico Riina.



Giovedì 13 novembre, la giovane e virtuosa pianista Maria Varakina in Rach I, direttore Gianluca Marcianò.

Mercoledì 19 novembre, Dee Dee Bridgewater e il suo quartetto.



A seguire, venerdì 5 dicembre il concerto del cantautore e compositore Ermal Meta (evento fuori abbonamento), con la direzione del Maestro Piero Romano e il Lucania Apulia Chorus diretto da Daniela Nasti.

Venerdì 12 dicembre il mito di Fabrizio De Andrè con Stefano Fresi & Orchestra, dirige Angelo Nigro. Ingresso nel clima natalizio sabato 20 dicembre con Div4s At Christmas, dirige Maestro Roberto Molinelli.

Il 2026 si apre con Musica Mediterranea Immaginaria, giovedì 22 gennaio: protagonista Raiz, con l’Orchestra ICO della Magna Grecia diretta dal Maestro Enzo Campagnoli.



Giovedì 29 gennaio, Valter Sivilotti dirige Parlami d’amore, protagonista il cantante, attore, polistrumentista siciliano Mario Incudine.

Sabato 7 febbraio tocca a Dardust, geniale pianista e compositore.



Mercoledì 18 febbraio, Zarzuela Vs Opera, dirige Gianluca Marcianò; martedì 3 marzo, Chopin Concert, con la direzione di Maurizio Lomartire e Giuseppe Greco al pianoforte.

Venerdì 13 marzo alle 21.00, invece, appuntamento in Concattedrale, inaugurazione del Mysterium Festival: Requiem di Mozart, con l’Orchestra ICO della Magna Grecia diretta dal Maestro Gunther Neuhold, l’ARCoPu e il L.A. Chorus.

Giovedì 19 marzo, LiberTANGO, con Gloria Campaner al pianoforte, Alessandro Carbonare al clarinetto, Mario Stefano Pietrodarchi al bandoneon, con i ballerini Chiara Benati e Andrea Vighi.

Lunedì 13 aprile: Virtuosic Flute Concert, al flauto la coreana Jasmine Choi, con la direzione di Gianluca Marcianò.



Domenica 19 aprile, Cajkovskij Piano concerto, direttore Vlad Vizireanu, Mariangela Vacatello al pianoforte. Infine, a chiusura della Stagione di Eventi musicali, mercoledì 22 aprile, Alex Wyse, con la direzione del Maestro Piero Romano.

Biglietti online: Vivaticket. Info: Orchestra ICO della Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28