Stadio di Massafra, Giochi del Mediterraneo: importanti novità

‘Nonostante la pioggia oggi è una bellissima giornata perchè diamo concretezza ad un nuovo progetto che riguarda lo Stadio Italia’. Così questa mattina il sindaco Fabrizio Quarto, in occasione della sottoscrizione, avvenuta con il commissario straordinario Massimo Ferrarese, della convenzione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “Completamento dello Stadio Italia di Massafra”, rientrante nelle opere infrastrutturali dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 (foto diffusa dall’ufficio stampa del Comune di Massafra).



Il sindaco Quarto ha ringraziato il commissario Ferrarese per aver creduto tanto in Massafra avendo finanziato prima i lavori di ristrutturazione del Palazzetto dello Sport “Giovanni Paolo II” per 2 milioni di euro e ora lo “Stadio Italia” (realizzazione tribune, sostituzioni torri faro e rifacimento “Campo B”) per 2 milioni e 150 mila euro.

E’ una somma importante (4 milioni e 150 mila euro) – ha affermato il sindaco – che ci consente di dare una veste ancora più efficace, efficiente e bella alla nostra impiantistica sportiva. I lavori che avevamo già avviato allo Stadio ci consentono oggi di essere immediatamente operativi. Tra pochi giorni assegneremo i lavori di ristrutturazione del Palazzetto, mentre per lo Stadio Italia procederemo celermente con il progetto esecutivo e successivamente con l’affidamento lavori.

Il commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, Massimo Ferrarese, ha affermato: ‘abbiamo investito su Massafra una cifra importante perché abbiamo già collaborato per i giochi e abbiamo riscontrato una velocità nell’appalto per i lavori al Palazzetto ed ora, per quanto riguarda lo Stadio, il mio auspicio è che questo possa essere utilizzato, durante i lavori allo “Stadio Iacovone” per far disputare gli incontri al Taranto Calcio, anche con l’ampliamento delle tribune. E’ un investimento – ha continuato Ferrarese – che rimane nel territorio. Dobbiamo cogliere l’attimo per utilizzare questi fondi messi a disposizione per fare cose che tanti sindaci non avrebbero potuto fare senza i fondi dei Giochi del Mediterraneo. Stiamo valutando – ha concluso Ferrarese – di far disputare a Massafra gli incontri delle nazionali femminili’.

Per quanto riguarda la possibilità di far disputare le gare del Taranto calcio nello Stadio Italia, il sindaco Quarto ha ribadito la gratitudine nel migliorare l’impiantistica sportiva a Massafra ed ha affermato: ‘se si può essere utili in una logica di territorio dobbiamo esserlo e lo saremo’.

Tra i presenti alla sottoscrizione vi erano: l’assessore ai Lavori Pubblici Domenico Putignano, il segretario generale Francesca Perrone, il dirigente la Ripartizione lavori Pubblici Giuseppe Iannucci e l’arch. Massimiliano Di Federico.