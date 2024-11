Sport e solidarietà, numeri record per “Taranto nel cuore”

Numeri oltre ogni aspettativa per “Taranto nel cuore” 2024. La 13esima edizione ha registrato oltre 1600 iscritti: 1130 agonisti e circa 500 amatori. La manifestazione è stata organizzata dall’Asd Taranto Sportiva, sotto l’egida della Fidal (Federazione italiana di atletica leggera) con il patrocinio di Regione Puglia, Coni Puglia, Sport e Salute Puglia, Comune di Taranto. Inoltre, quest’anno “Taranto nel cuore” è stata inserita nel programma del Progetto “Joint Stars for Charity” a cura del Comando Operativo Vertice Interforze (Covi).





E’ stato proprio l’Ammiraglio Fabio Agostini, delegato del Comando Covi, a dare il via alla gara in Piazza Kennedy. Prima dello start la Fanfara della Marina Militare ha eseguito l’Inno di Mameli. Un autentico fiume di runners ha pacificamente e festosamente invaso le vie del Borgo e della Città vecchia di Taranto lungo le quali sono stati disegnati i tracciati delle gare: “Mediterranean Half Marathon”, competizione nazionale, 16esima prova del CorriPuglia 2024, sulla distanza di 21,097 km, solo per agonisti; “Mediterranean Race”, Gran Prix di Corsa sulle Strade dello Jonio, 12 km, aperta a tutti. Hanno completato il programma la “Taranto nel cuore Family Run” (3,8km) e la “Taranto nel Cuore Kids” per i più piccoli. La mezza maratona è stata vinta da Alessandro Marangi del team Atletica Amatori Ecolservizi Cisternino, prima donna Stefania Scatigna della Salento is running Lecce. Nella 12 km affermazione di Mino Albanese della Dynamyk Fitness di Palo del Colle; prima donna a tagliare il traguardo Marisa Russo dell’Asd Marathon Massafra.





“Questa edizione ci riempie di soddisfazione per i numeri raggiunti e di orgoglio per la collaborazione con il Comando Operativo di Vertice Interforze – commenta Antonello Cancellieri, presidente di Taranto Sportiva – Inoltre abbiamo ancora di più consolidato la nostra vocazione solidale che quest’anno è stata rivolta ai piccoli degenti del reparto di Oncoematologia Pediatrica del SS. Annunziata per il tramite dell’associazione Simba odv. Taranto e la Puglia hanno risposto benissimo in termini di partecipazione e questo ci ha ripagato del grande sforzo organizzativo che abbiamo messo in campo”.





Durante le gare il prezioso contributo delle diverse Associazioni di volontariato intervenute ha assicurato assistenza e sicurezza agli atleti con l’altrettanto prezioso supporto di Polizia municipale, forze dell’ordine, Protezione civile. Lungo il percorso, inoltre, l’esibizione di alcune band ha animato l’intera manifestazione, insieme ai deejay e agli speaker di Radio Ciccio Riccio in Piazza Kennedy.