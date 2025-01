Spazioporto, doppio appuntamento con il Comedy Central Live

Spazioporto Taranto, il 23 gennaio nuova puntata di “Comedy Central Live”, la stand up comedy organizzata da The Comedy Club e ospitata dall’hub multiculturale di Taranto, nella zona di Porta Napoli, per Comedy Central (canale 129 di Sky e in streaming su NOW).

Per questo mese doppio appuntamento: ore 21 (andato già sold out) ed un primo turno che inizierà alle 19, con apertura porte alle 18,30. La line-up di comedians previsti per questa tappa tarantina è composta da Salvo Di Paola, Simone Luzi, Tiberio Cosmin, Simonetta Musitano introdotti, come sempre, dall’immancabile Mc Pietro Sparacino che scalderà il pubblico facendo alternare i comici sul palco.

Le serate saranno raccontate attraverso i canali social di Comedy Central (Facebook, YouTube, Instagram e TikTok). Come sempre, i monologhisti si alterneranno sul palco dello Spazioporto “con l’obiettivo dichiarato di mettere a nudo i temi più scottanti, basandosi sulla scorrettezza, sullo scardinamento delle convenzioni, affrontando in maniera diretta e dissacrante i tabù della società, come sforzo provocatorio di riflessione..”. Per acquistare i biglietti dello spettacolo delle ore 19, informazioni presso lo Spazioporto – Via Niceforo Foca 28 – Taranto Tel.0992227218 / 3516181118