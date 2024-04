Sostieni La Ringhiera Ets con il tuo 5×1000

Con la Legge finanziaria per il 2006 (Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 337 e ss.), fu introdotta la possibilità per il contribuente di devolvere il 5 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a soggetti che operano in settori di riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale. L’istituto del 5 per mille è stato regolarmente rifinanziato negli anni successivi. Per quanto riguarda gli Enti del Terzo Settore, la recente riforma dispone che possono accedere al 5×1000 gli enti iscritti, come l’Aps La Ringhiera Comunicazioni Ets, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Sostienici.