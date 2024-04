Divieti, parcheggi e bus: a Taranto variazioni previste per il 17 aprile

(Comunicato Kyma Mobilità) In relazione alla cerimonia del giuramento solenne interforze che si terrà mercoledì 17 aprile prossimo a Taranto, sulla Rotonda del Lungomare, è stata interdetta la circolazione veicolare

sul Lungomare Vittorio Emanuele III, nel tratto compreso tra corso Due Mari e piazza Ebalia, su via Principe Amedeo e su via De Cesare: dalle ore 20.00 nelle giornate di giovedì 11 e di lunedì 15 aprile, e dalle ore 07.00 alle ore 14.00 nelle giornate di martedì 16 e di mercoledì 17 aprile. Pertanto, i percorsi delle linee urbane e suburbane di Kyma Mobilità subiranno variazioni, riportate in dettaglio sul sito www.kymamobilita.it.

Inoltre, in considerazione della inibizione alla sosta su alcune strade del Borgo di Taranto ricadenti nelle zone A e B, al fine di limitare i disagi per i titolari di permesso per residenti, nonché per gli abbonati ai parcheggi cittadini ricadenti in tali zone, nelle giornate di martedì 16 aprile e di mercoledì 17 aprile i titolari di permesso per residenti zona A e zona B e gli abbonati per la zona A, la zona B e la zona A+B potranno parcheggiare la propria autovettura in ambiti diversi da quelli riportati sul proprio permesso.

Giovedì 11 e Lunedì 15 aprile 2024 (dalle ore 20:00 alle ore 24:00)

Martedì 16 e Mercoledì 17 aprile 2024 (dalle ore 07:00 alle ore 14:00)



BUS

Linea 1/2 (direzione CIMINO): da Stazione FF.S. imbocca Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svolta a sx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx per via Mazzini/Ramellini, via Battisti, via Speziale, via Consiglio.

Linea 3 (direzione CIMINO): da via Orsini, Stazione FF.S., imbocca Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svolta a sx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx per via Oberdan, via Dante, via Atenisio, via Consiglio.

Linea 3 (direzione TAMBURI): da via Oberdan svolta a dx per via Crispi, a sx per C.so Umberto e prosegue sul consueto percorso.

Linea 5 (percorso circolare): da via Crispi svolta a sx per via Oberdan quindi svolta a sx per via Regina Elena e riprende il percorso di ritorno verso via Consiglio.

LINEA 6 (Porto Mercantile – Lago di Nemi): dalla Stazione FF.SS. svolta a dx per il Cavalcavia; S.S. 7ter; Ponte Punta Penna; via Magnaghi; via Cugini; sx via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini); a sx via Oberdan per riprendere il consueto percorso.

Linea 8 (direzione SALINELLA): da Porto Mercantile (Cimitero domenica 24) – imbocca Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svolta a sx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), via Japigia, C.so Italia, Salinella.

Linee 20 e 28 (da PORTO MERCANTILE): da Stazione FF.S. imboccano Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svoltano a sx per via Leonida (effettuano fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini) e proseguono sui rispettivi percorsi.

Linee 21 e 27 (da PORTO MERCANTILE): da Stazione FF.S. imboccano Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svoltano a sx per via Leonida (effettuano fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini) e proseguono sui rispettivi percorsi.

Linea 21 (per PORTO MERCANTILE): da via Oberdan svolta a dx per via Crispi, a sx per C.so Umberto e prosegue sul consueto percorso.

Linee 14 e 16 (da PORTO MERCANTILE): da Stazione FF.S. imboccano Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svoltano a sx per via Leonida (effettuano fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini) e proseguono sui rispettivi percorsi.

Linea 14 (per PORTO MERCANTILE): da via Oberdan svolta a dx per via Crispi, a sx per C.so Umberto e prosegue sul consueto percorso.

Corse “APPIA”: seguiranno il percorso via Ponte di Punta Penna previsto per le rispettiva linee di riferimento (1/2 – 3 – 8 – ecc.)