Sold out per il concerto di Cristicchi e Amara con l’Orchestra della Magna Grecia

E’ sold out il concerto in programma sabato 8 marzo alle 21.00, al teatro Orfeo di Taranto, che vedrà protagonisti Simone Cristicchi e Amara, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Valter Sivilotti. Un altro successo per la Stagione Eventi musicali 2024-2025 a cura dell’ICO. “Torneremo ancora – Concerto mistico per Franco Battiato”, questo il titolo dello spettacolo, si avvarrà anche del contributo del soprano Franca Drioli e del percussionista Ut Ghandi.

Lo spettacolo è ispirato al repertorio mistico del grande cantautore siciliano, interpretando con grazia e rispetto dei messaggi spirituali che ne hanno reso immortale la sua opera. Il concerto è un’occasione per riscoprire un’eredità preziosa in una nuovissima veste grazie agli arrangiamenti dello stesso Sivilotti, che durante il programma musicale siederà al pianoforte. Pochi sono gli artisti come Franco Battiato, capaci con le loro opere di “cucire” terra e cielo, raggiungendo quella rara armonia in grado di risvegliare e accarezzare l’anima.

Con “Torneremo ancora – Concerto mistico per Battiato”, Cristicchi e Amara daranno voce al patrimonio inestimabile di Battiato, in cui alla forma canzone si sposa una profonda tensione spirituale: dalla preghiera universale “L’ombra della Luce” alla struggente “La cura”, passando per “E ti vengo a cercare” fino a “Torneremo ancora”, il suo ultimo brano inciso e non a caso il titolo scelto per il concerto.