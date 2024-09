Silent Reading Party a Taranto, la lettura per vivere il territorio: il programma

Il prossimo 28 settembre Taranto ospiterà il suo primo Silent Reading Party, evento unico nel suo genere che, nel capoluogo jonico, unirà terra e mare in un momento diffuso dedicato alla lettura. L’evento – patrocinato dal Comune di Taranto e organizzato in partnership con Jonian Dolphin Conservation, Ketos-Centro Euromediterraneo del Mare e dei Cetacei, Biblioteca Acclavio e grazie al contributo di Teleperformance Italia – approda a Taranto con Ilenia Caito e il Collettivo Bandelle, Associazione di amanti della lettura con sede a Bari, nata dall’esperienza condivisa dei gruppi di lettura condotti da Ilenia Caito, con l’obiettivo di promuovere l’aggregazione e la lettura in modo assolutamente non convenzionale.

Nati a New York come ‘sessioni di lettura individuale’ alternative ai tradizionali gruppi di lettura, i Silent Reading Party (SRP) sono diventati un vero e proprio evento cult per gli amanti della lettura che desiderano trascorrere un paio d’ore in compagnia del proprio libro, lontano dal tran tran quotidiano e dai dispositivi elettronici, cogliendo anche l’occasione per cercare un’atmosfera rilassata e al tempo stesso conviviale, in luoghi inesplorati dove aprirsi al confronto con gli altri partecipanti.

Il Silent Reading diffuso di Taranto si svolgerà in tre luoghi diversi che traducono il valore dell’esperienza in un obiettivo prioritario: riscrivere il tempo e la relazione con il territorio.

50 posti saranno disponibili sui catamarani della Jonian Dolphin Conservation (riservata ai soci) al largo dell’Isola di San Paolo (su prenotazione, contattando direttamente l’Associazione via e-mail: Eventi.jdc@gmail.com–

saranno disponibili sui catamarani della (riservata ai soci) al largo dell’Isola di San Paolo (su prenotazione, contattando direttamente l’Associazione via e-mail: Eventi.jdc@gmail.com– 70 posti saranno disponibili nella Biblioteca del Mare del Centro Ricerca Ketos , presso Palazzo Amati (su prenotazione, tramite Eventbrite);

saranno disponibili nella , presso Palazzo Amati (su prenotazione, tramite Eventbrite); 100 posti saranno disponibili nell’agorà della Biblioteca Acclavio, in via Salinella 31 (su prenotazione, scrivendo a: infobiblio@comune.taranto.it)

Che sia sul mare a bordo dei catamarani, nella suggestiva biblioteca del mare o negli spazi della biblioteca Acclavio, l’esperienza di questo silent reading punta anche a riconquistare narrazioni di territorio e riscrivere il legame tra Taranto e le sue persone. Per questo, insieme agli organizzatori, si è pensato ad un evento diffuso, ovvero a un’esperienza che tocchi contemporaneamente più punti della città, costruendo una vera e propria rete di bellezza, nel segno dei libri e del rapporto con il mare. I Silent Reading del Collettivo Bandelle nascono anche con l’obiettivo di portare le persone in luoghi “preziosi” del territorio, a volte per farli scoprire, altre per viverli in maniera totalmente inedita. In questo modo, attraverso la memorabilità dell’esperienza, si salda il legame tra chi vive il territorio e il territorio stesso. Così, città e suoi abitanti, città e suoi frequentatori, città e suoi visitatori, entrano in una relazione più sana, intima, scoprendosi a vicenda attraverso il tempo diverso passato insieme.

L’appuntamento è per sabato 28 settembre alle ore 16:30: l’evento è rivolto a tutte le tipologie di lettrici e lettori, indipendentemente dagli interessi, a chi vuole ritrovare la concentrazione nella lettura, ma anche a chi, invece, ha soltanto bisogno di uno spazio distante dalla frenesia della vita quotidiana e degli impegni, con solo un buon libro tra le mani. Sarà possibile prenotare il proprio posto a partire da venerdì 13 settembre.

Il Silent Reading Party diffuso a Taranto è un evento organizzato grazie a: Noemi Frascella, Jonian Dolphin Conservation, Ketos-Centro Euromediterraneo del Mare e dei Cetacei, Biblioteca Acclavio, Teleperformance, Comune di Taranto, Cantine Tinazzi e Chicche di Puglia.