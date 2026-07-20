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Sigfrido Ranucci a Taranto, ospite dell’Angolo della Conversazione allo Yachting
Appuntamento per venerdì 24 luglio alle 21:00
con Sigfrido Ranucci ed il suo spettacolo teatrale Diario di un trapezista. Serata nell’ambito dell’Angolo della Conversazione 2026 dello Yachting Club di San Vito.
Biglietti disponibili solo al botteghino Yachting Club oppure online su Eventbrite
https://www.eventbrite.it/e/sigfrido-ranucci-diario-di-un-trapezista-tickets-1994492896945?aff=oddtdtcreator