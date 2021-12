Si svolgerà a Taranto il Campionato Italiano di Aquathlon 2022

Il prossimo 3 luglio Taranto ospiterà il Campionato Italiano di Aquathlon 2022. Si tratta di una disciplina sportiva di derivazione Triathlon. La gara si svolge percorrendo una frazione di corsa sulla distanza di 2,5 km, mille metri a nuoto, altri 2,5 km di corsa.

L’assegnazione è avvenuta ieri sera a Roma alla presenza del presidente nazionale della Fitri (Federazione Italiana Triathlon) Riccardo Giubilei. La candidatura è stata avanzata dalla Triathlon Taranto, società nata nel 2011 da un’intuizione di Fabio Leoni e Michele Giannese. “Pur essendo una città di mare, anzi con due mari – spiega Giannese a laRinghiera – Taranto non aveva una società di triathlon. Abbiamo colmato questa lacuna ed abbiamo ottenuto subito ottimi risultati. Nel settore giovanissimi per tre anni consecutivi (2017, 2018, 2019) abbiamo vinto il Campionato nazionale a squadre raggruppamento Sud Italia”.





L’Aquathlon ha già debuttato a Taranto nell’ambito del terzo Trofeo del Mare, svoltosi nel 2019, organizzato dalla Marina Militare. “E’ stata un’esperienza preziosa – dichiara Giannese – che ci ha fatto acquisire consapevolezza delle nostre capacità e della possibilità di organizzare un grande evento sportivo che è anche strumento di promozione turistica del territorio”. I numeri, infatti, sono di tutto rispetto. Alla precedente edizione dei Campionati Italiani di Acquathlon si sono iscritti 300 atleti, ma si è trattato di un’edizione sotto tono a causa della pandemia. La stima per il 2022 si aggira intorno ai 500 iscritti (tra assoluti, senior e master), cui vanno aggiunti accompagnatori, preparatori, cronometristi, giuria.

Gli atleti gareggeranno su un campo di gara spettacolare. Partenza e arrivo avverranno da Piazza Castello. I concorrenti percorreranno il Ponte Girevole, il Lungomare, piazza Immacolata, via D’Aquino, la discesa Vasto. Sulla banchina del Castello Aragonese sarà allestita la zona cambio e da qui gli atleti si tufferanno nelle acque del Canale Navigabile. Riemergeranno nello stesso punto e ripeteranno l’itinerario al contrario.

La Triathlon Taranto, i dirigenti della Federazione regionale e nazionale e le autorità locali sono già al lavoro per organizzare al meglio la manifestazione. “Siamo molto soddisfatti ed orgogliosi dell’assegnazione – aggiunge Giannese – ma ora arriva la parte più impegnativa. Prima di Natale è già previsto lo svolgimento di un tavolo tecnico e altre riunioni seguiranno a ritmo serrato. Ci conforta avere il prezioso sostegno e la collaborazione del Comando Marittimo Sud e di questo ringraziamo il Comandante, l’Ammiraglio Salvatore Vitiello. Ma questa assegnazione è il frutto di un lavoro di squadra. La nostra società ha dato l’input, la Federazione nazionale l’ha subito raccolto per volontà del presidente Giubilei che crede molto nella valorizzazione delle società e dei territori. Importante è stato il sostegno del presidente regionale della Fitri Antonio Tondi e di Nicola Intini, responsabile dell’Area Centro sud”.

Proprio il presidente Giubilei, presentando gli appuntamenti per il 2022 a Roma si è soffermato sull’importanza di realizzare a Taranto i Campionati nazionali di Aquathlon e sulla collaborazione con la Marina Militare. “La diffusione territoriale è ampia – ha dichiarato Giubilei sul sito della Fitri – viene fuori uno scenario di rappresentanza di tutte le regioni d’Italia, aspetto che mette in risalto la capillarità del nostro movimento per cui devo ringraziare i Territori e gli organizzatori. Ringrazio, inoltre, la Commissione Gare e gli uffici che hanno supportato questo intenso lavoro”.