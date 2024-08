Si rinnova la collaborazione tra Cinzella Festival e Inail. Dal 15 al 17 agosto, sulla Rotonda del Lungomare di Taranto, l’Inail sarà presente, con uno stand, al Cinzella Festival evento dedicato a musica, cinema e cultura.



Gli spettatori dei concerti saranno invitati a indossare correttamente i DPI (Dispositivi di protezione individuale) presenti nello stand e a scattarsi un selfie nella cornice a forma di elmetto di protezione. Attraverso tale modalità ludica si intende stimolare l’attenzione, di giovani e meno giovani, sulla fondamentale importanza dei dispositivi di protezione per la salute e sul loro corretto utilizzo, contribuendo a creare una “coscienza civica” più attenta e consapevole.

“Anche quest’anno – afferma Giuseppe Gigante, Direttore regionale Inail Puglia – aderiamo con entusiasmo al Cinzella Festival, un sodalizio che dura ormai da 8 anni, una formula innovativa che coniuga il tempo dello svago con quello della informazione. Manifestazioni come il Cinzella Festival hanno il pregio di coinvolgere una platea eterogenea di persone e non può, quindi, esserci cornice migliore per sensibilizzare il pubblico su un tema così delicato come la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Secondo le stime dell’Inail, sono 13.973 gli infortuni sul lavoro registrati in Puglia nei primi sei mesi di quest’anno, dati in aumento rispetto all’analogo periodo del 2023 (+2,67% rispetto a giugno 2023 e in diminuzione del 10,33% rispetto allo stesso periodo del 2022 quando furono registrate 15.583 denunce), con un aumento più rilevante per gli incidenti avvenuti nel tragitto casa-lavoro, +5,13% rispetto al 2023. I settori produttivi più colpiti dall’aumento sono l’Artigianato e Terziario.