Sguardi, appuntamento a Formare Puglia
‘Nella settimana contro la violenza sulle donne noi ci saremo con Sguardi, perché solo sentire, immedesimarsi, guardarsi negli occhi, scambiarsi la pelle, può salvarci. Vi aspettiamo’. Così Luisa Campatelli annuncia il prossimo appuntamento teatrale allestito con Alfredo Traversa.
Ecco i dettagli:
🎭Sguardi
di Luisa Campatelli
con Tiziana Risolo
messa in scena di Alfredo Traversa
28 novembre
ore 18.30 – Formare Puglia
Via Diego Peluso 111
Taranto
(ingresso libero fino ad esaurimento posti)