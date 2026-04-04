Settimana Santa, con la “bussata” della troccola cala il sipario sui Riti

Con il rientro della processione dei Misteri, si sono spenti i riflettori sui Riti della Settimana Santa di Taranto. Alle 8.30 circa del Sabato Santo, il troccolante ha bussato tre volte alla chiesa del Carmine, in una piazza gremita di persone già dalle prime ore dell’alba.

Il sole ha salutato i Riti che quest’anno si sono aperti all’insegna del brutto tempo. La pioggia, infatti, ha condizionato ma non fermato, sia l’uscita delle poste di “perdune” nel pomeriggio di giovedì Santo, sia l’avvio del pellegrinaggio della Madonna dell’Addolorata da San Domenico, in città vecchia, iniziato con oltre due ore di ritardo.



Anche quest’anno i Riti, la cui cura è affidata alla Confraternita dell’Addolorata e all’Arciconfraternita del Carmine, hanno suggellato l’abbraccio con la cittadinanza tarantina per la quale la Settimana Santa costituisce un fortissimo tratto identitario in cui tutta la comunità si riconosce.