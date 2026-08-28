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Ventidue ori in palio, il programma della giornata 9 dei Giochi del Mediterraneo
Sette sport assegnano medaglie nella nona giornata dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.
Oggi 28 agosto sono 22 i titoli in palio, con l’esordio della roller marathon ai Giochi.
Sono previste anche le finali dei doppi di badminton, di judo, padel, tiro con l’arco, carabina uomini (tiro a segno) e tennistavolo.
Proseguono vela, tennis, pallamano e pallavolo e inizia il torneo maschile di pallanuoto. Il calcio vive le semifinali uomini, dove in caso di pareggio nei tempi regolamentari si va direttamente ai rigori.
Le finali di oggi
Dalle 9.30 – Tiro con l’arco: finali misto, squadre e individuali uomini e donne (Crispiano)
Dalle 10 – Padel: finali misto, donne e uomini (Parco Salinella, Taranto)
13.30 – Tiro a segno: finale carabina uomini (Palazzetto Albano, Torricella)
16.00 – Roller marathon: gara donne (42km, Taranto)
Dalle 16.00 – Judo: finali -48kg, -52kg, -57kg donne e -60kg, -66kg, -73kg e -81kg uomini (Palazzetto Wojtyla, Martina Franca)
Dalle 16.00 – Tennistavolo: finali a squadre donne e uomini (Palazzetto Giovanni Paolo II, Massafra)
17.00 – Badminton: finale doppio uomini e donne (Palazzetto dello Sport, Francavilla Fontana)
18.00 – Roller marathon: gara uomini (42km, Taranto)