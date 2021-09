Serie C, la Puglia al comando del girone C

C’è il Monopoli a punteggio pieno (9), ci sono il Taranto e il Bari che seguono imbattute a quota 7. Al terzo posto il Francavilla, con un punto in meno. Il quartetto al comando del girone C della serie C di calcio è pugliese (foto Aurelio Castellaneta, Taranto-Palermo 3-1).

Il terzo turno del campionato, che in avvio si sta mostrando più equilibrato di quanto si potesse ipotizzare, assegna i primi spunti di rifessione anche se prima di emettere giudizi occorrerà aspettare almeno metà ottobre, dunque la settima-ottava giornata. Per adesso la Puglia è avanti (staccate per adesso il Foggia che ha perso una battuta e l’Andria che non ha cominciato benissimo…) e si gode il momento. Risultati e classifica.