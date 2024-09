Serie B interregionale, CJ ricomincia da tre… tarantini

Daniele Pentassuglia è il terzo arrivo, anzi il terzo ritorno. L’esterno tarantino entra così nel roster rossoblu che sarà a disposizione di coach Orlando per il campionato di serie B Interregionale maschile 2024/25. Non c’è due senza tre, recita infatti il comunicato ufficiale della società.

Il CJ Taranto completa così il tris di ritorni. Dopo Gianluca Salerno e Domenico Bitetti è la volta di Daniele Pentassuglia. Guardia, classe ’97, ha mosso i suoi primi passi con la Virtus e anche lui, come Bitetti, ha fatto parte della generazione che a livello giovanile una decina di anni fa ha vinto tanto. Poi esperienza e grande minutaggio, sempre in doppia cifra con la Santa Rita Taranto (in D e in C e in alcune stagioni anche con gli amici di sempre, Bitetti e Salerno) e infine un paio di campionati a Massafra e Martina… fino al richiamo del CJ.

Bitetti, pivot classe ’96, ha cominciato la sua carriera cestistica, giovanissimo, proprio con l’allora Cus Jonico crescendo di pari passo nel settore giovanile Virtus . Tra il 2016 e il 2018 due

stagioni con Santa Rita Taranto, poi ancora CJ, di nuovo Santa Rita e lo scorso anno a Mesagne e Martina.

Salerno, play classe, 1993, dopo gli esordi con la Libertas a soli 17 anni, e una prima esperienza con Castellaneta, è arrivato all’allora CUS Jonico nella stagione 2012/13 in serie C Nazionale, in quella squadra di quasi tutti tarantini che conquistò la serie B. La sua prima esperienza in rossoblu dura tre stagioni con medie sempre ottime. Gianluca resta poi a Taranto e passa alla Santa Rita, poi Castellaneta e quindi il ritorno al Cus, stagione 2019/20 però segnata dallo stop ai campionati causa covid. L’anno dopo, di nuovo santa Rita Taranto. Nella scorsa stagione il play ha giocato a Mesagne.