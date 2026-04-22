Semifinale playoff per la C, gara 2: Santa Rita Taranto ospita Foggia al Palafiom. Si gioca il 25 aprile

Persa gara 1, squadra e staff tecnico della Santa Rita Basket sono già concentrati su gara 2 della semifinale playoff per la promozione in Serie C unica. Si giocherà sabato 25 aprile, alle 18, al Palafiom di Taranto (ingresso libero). Vincendo, Taranto pareggerebbe i conti e rimanderebbe il verdetto alla ‘bella’ della settimana successiva.

A Foggia, domenica sera, è stato fatale il calo nel quarto periodo, sul campo di una squadra forte ed esperta.. e implacabile da tre punti. Il quintetto tarantino visto in campo per 33 minuti ha comunque tutte le carte in regola vincere al Palafiom.

Coach Mineo analizza intanto gara 1. ‘Sconfitta meritata, inutile girarci attorno. Siamo stati in partita per 3/4 gara, è vero, ma non con la giusta attenzione. Abbiamo rimontato due parziali dal -10. Siamo anche riusciti a mettere il muso davanti, a metà del terzo quarto, ma siamo stati sempre molto contratti senza riuscire a giocare come avremmo voluto’.

Verso sabato



‘Possiamo migliorare e lo faremo – evidenzia il coach – gara 2 in casa sabato prossimo per noi è di grande stimolo. Correggeremo la direzione sbagliata intrapresa in gara 1. Foggia ha meritato ampiamente per esperienza e voglia di competere. Le loro percentuali al tiro hanno creato il solco’.

Dimenticare gli ultimi minuti di Foggia



‘Il crollo dell’ultima frazione è da dimenticare subito – aggiunge l’allenatore della Santa Rita Basket – il resto ci può servire con le indicazioni di cui far tesoro. Sabato saremo a casa nostra e avremo la spinta del pubblico che ci sosterrà per ritornare a Foggia. L’obiettivo è vincere per giocarci gara 3 e… accedere alla finale playoff’.

SEMIFINALE playoff DR1 – gara 1 su 3

Eurobasket Club Foggia-Santa Rita Basket Taranto 93-65 (24-17, 41-34, 62-58)



Santa Rita Taranto

Argentiero 6, Bianchi 3, Bitetti 2, Conforti 10, Fanizzi ne, Fede ne, Lavezzari 7, Mandrillo, Minelli, Mirabile, Ndyaie 26, Pentassuglia 11. All. Mineo, ass. Zicari N. e Simonetti

Eurobasket Foggia

Cicivè 20, Dell’Aquila 16, Sebastio 3, Cagnetta 3, Vigilante L. 15, Caracozzi 2, Papa n.e., Lobasso 25, Vigilante C. 3, Padalino 6, Russo. All. Papa.

qui risultati e situazione playoff (otto squadre in corsa per due posti in C)

https://www.playbasket.it/puglia/divisione-regionale-1