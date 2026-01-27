Segni di Memoria, il Mediterraneo di Pulsano-Maruggio ricorda Elisa Springer

“Segni di Memoria. Elisa Springer: tra parola, arte e condivisione”, è il titolo di un programma di inizative organizzato dall’istituto alberghiero “Mediterraneo” di Pulsano–Maruggio. Tre appuntamenti dedicati ad Elisa Springer, sopravvissuta alla Shoah e indimenticabile testimone del valore della memoria.

Si comincia domani 28 gennaio alle 16.00 con Rosalba Sammarco, nipote di Elisa Springer, che incontrerà gli studenti. E’ stata inoltre allestita una mostra pittorica dedicata alla Springer, curata Rosanna Baldari.

Giovedì 29 gennaio alle 9.30, visita guidata alla mostra e dibattito con Rosalba Sammarco e Rosanna Baldari. La mostra sarà inoltre aperta al pubblico domenica 1 febbraio (10.00 – 12.00)