The Sea, a Spazioporto il film sul sogno di un giovane palestinese

Venerdì 15 maggio alle ore 21 nello Spazioporto / Cineporto di Taranto Apulia Film Commission, proiezione speciale del film “The Sea” del regista Shai Carmeli Pollak.

E’ la storia di Khaled, un ragazzo palestinese di 12 anni che sogna di vedere il mare per la prima volta, nonostante il divieto israeliano.

Dopo essere stato respinto a un checkpoint, scappa e attraversa clandestinamente Israele; suo padre lo insegue rischiando arresto e lavoro.

Tra tensione e tenerezza, “The Sea” trasforma un tragitto breve in un’odissea e un desiderio semplice in una sfida per la dignità, l’infanzia e la libertà di muoversi.

“The Sea” è un coming-of-age e un road movie essenziale, che intreccia tensione, tenerezza e un’idea semplice e potentissima: il diritto di un bambino a sognare, mostrando con uno sguardo umano ma netto la realtà dei checkpoint e delle disuguaglianze vissute dai palestinesi.

La vittoria della pellicola ai Premi Ophir (gli “Oscar israeliani”) e la conseguente candidatura ufficiale di Israele agli Oscar 2026.

Ingresso con biglietti disponibili su Xceed

Posti a sedere fino ad esaurimento