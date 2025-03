Scuola, idee, progetti, il Liside-Cabrini celebra la Giornata della Felicità

La scuola, le idee dei giovani, le loro potenzialità, le innovazioni al loro servizio: gli studenti del Liside-Cabrini di Taranto si raccontano al territorio nella Giornata mondiale della Felicità. L’incontro-dibattito promosso dagli alunni dell’istituto professionale presieduto dalla dirigente scolastica Anna Bruno, è in programma per giovedì 20 marzo, data che dal 2013 celebra la felicità in ogni sua forma e in ogni luogo.





Appuntamento alle ore 9 nell’aula magna della sede di via Ancona 91 a Taranto con possibilità di collegamento in diretta live streaming. Il confronto, denominato: “Legalità è felicità” prende avvio dalla consapevolezza che vivere nel rispetto degli altri e delle regole equivale a vivere nel benessere e, per questo motivo, si collega alla festa della Legalità, che l’associazione LIBERA fa coincidere con l’inizio della primavera, il 21 marzo.





Il dibattito sarà quindi incentrato sul perfetto connubiotra legalità e felicità. “La legalità – precisa in proposito la preside Bruno – in quanto osservanza delle regole, migliora la qualità della vita, fa del bene contribuendo al benessere collettivo e personale, dunque rende felici. E non riguarda soltanto le forze dell’ordine e la magistratura, ma anche il mondo della scuola e, più in generale, tutta la comunità sociale”.





All’incontro parteciperà il dirigente dell’Ambito VII -Ufficio territoriale della Provincia di Taranto, il dottor Vito Alfonso. Interverranno inoltre il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio, presidente della II Commissione consiliare della Puglia; ed il presidente dell’associazione LIBERA contro le mafie, l’avvocato Remo Pezzuto. E ci saranno alcuni dei dirigenti scolastici del territorio, che hanno finora, e in vario modo, compiuto un pezzo di strada insieme al Liside-Cabrini.