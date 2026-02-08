Scuola, formazione, lavoro, Pitagora e ITS Academy Mobilità in partnership con il 4+2

ITS Academy Mobilità e Ites Pitagora di Taranto in partnership con il 4+2. Dall’anno scolastico 2026/’27 gli studenti avranno a disposizione una nuova opportunità. Un percorso di istruzione e di formazione che abbraccia diverse professionalità nell’ambito della gestione dei sistemi aziendali e dell’utilizzo di robotica e altre tecnologie avanzate. In quattro anni gli studenti conseguiranno il diploma, in sei acquisiranno un’elevata specializzazione professionale approdando al contesto occupazionale e al mondo delle imprese.

“E’ una grande occasione per il nostro territorio – ha sottolineato il presidente di ITS Academy Mobilità Silvio Busico – una grande progettualità che nasce dalla riforma voluta dal Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Con il 4+2 innestiamo nel sistema scolastico competenze ed esperienze immediatamente spendibili sul mercato del lavoro”. Secondo la dirigente scolastica del Pitagora, Nadia Bonucci “l’attivazione del nuovo percorso rappresenta una scelta strategica, il modello didattico punta su attività laboratoriali, competenze STEM e forte raccordo con il mondo produttivo, garantendo continuità con i percorsi ITS e offrendo concrete opportunità di specializzazione e occupabilità qualificata”.

“Con questo progetto abbracciamo due aree di specializzazione – ha spiegato Luigia Tocci, direttore di ITS Academy mobilità – la prima è quella della supply chain, la seconda è legata all’utilizzo delle tecnologie, compreso la robotica, nei settori produttivi”.

Biagio Provenzale di ITS Academy Mobilità, ha fatto riferimento allo stretto rapporto tra ITS e sistema delle imprese, a cominciare da Alis, l’Associazione della logisitica e dell’intermodalità sostenibile con oltre 2450 realtà associate, 150 miliardi di fatturato aggregato e oltre 476mila lavoratori. Infine, la dirigente scolastica del Cpia, Alessandra Fiusco Taranto ha spiegato l’importanza di offrire una seconda possibilità di istruzione e formazione agli stranieri ed a quanti hanno superato l’età della scuola dell’obbligo.