Scherma, Sport
Scherma, Under 14: ottimi risultati per Taranto
Domenica 26 ottobre al PalaSele di Eboli si è alzato il sipario sulla stagione degli Under 14 con la prima prova interregionale valida per il Gran Premio Giovanissimi.
L’evento organizzato dal Club Scherma Nedo Nadi ha visto la partecipazione di 434 atleti in rappresentanza di 45 società provenienti da Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia.
Sono state 15 le società pugliesi presenti in gara con 136 portacolori nelle prove agonistiche. Di ben 20 atleti è stata la rappresentativa del Club Scherma Taranto, accompagnata in gara dal Tecnico William Venza coadiuvato da Camilo David Bory Suarez, figlio del compianto maestro Camilo Bory.
Più che positiva la prestazione di tutti gli atleti tarantini convocati. Eccoli in ordine di categoria: Allievi, Enrico Cosenza, Samuel D’addario, Giammarco Lorusso. Matteo Masella, Giuseppe Simeone, Lorenzo Zonno.
Allieve, Nicole Capani, Derige Caracciolo; cat. Giovanissimi Federico Bucci, Francesco Simeone; cat. Maschietti Giulio De Giorgio, Noah Nigro, Jacopo Tubiana.
Prime Lame, Ilaria Menga, Elena Sferra, Francesco Farinola, Federico Lassandro, Lorenzo Spada, Riccardo Stasi e Nicolò Zonno.
Samuel D’addario nella categoria Allievi che ha vinto tutti gli assalti fin dalla fase di qualificazione dei gironi, fino a subire la battuta d’arresto solo in semifinale a per mano di Pietro Rapanà della Virtus Scherma Salento – e conquistando una meritatissima Medaglia di Bronzo.
Nella stessa categoria piazzamento negli 8 per Lorenzo Zonno.
Conquistano il 6° posto sia Nicole Capani cat. Allieve sia Francesco Simeone nella categoria Giovanissimi.