Scherma, sorrisi tarantini nella Spada

Club Scherma Taranto protagonista della seconda prova di qualificazione Interregionale degli Assoluti di Spada, svolta al Campitelli di Grottaglie. Atleti e atlete di Basilicata, Molise e Puglia si sono dati appuntamento per conquistare un posto nella fase nazionale di Carrara (a marzo). Pieluca Liaci, Vincenzo Marinaro, Giacomo Pizzolante, Federico Rodia, Antonio Salatino, William Venza, Michele Zonno, Jasmine Amidei, India Briganti e Jennifer Musumeci, allenati da Camilo Bory Barrientos, hanno composto la delegazione tarantina (foto ufficio stampa Club Scherma Taranto)

Ottime le prestazioni di tutti gli atleti.

Medaglia d’Oro per William Venza. La su sua ascesa al podio: quarti di finale contro Aldo Cretì (Accademia Scherma Lecce) per 15/12; in semifinale supera Lorenzo Gallorini della Virtus Scherma Salento con il punteggio 15/11 ed infine la finale con Alessio Ingrosso (Club Scherma Lecce) vinta per 15/10.

Fantastica anche la prestazione di India Briganti che non ha fatto sconti alle sue avversarie, caricata anche dal tifo che per tutta la giornata ha sostenuto tutti gli atleti del Club Scherma Taranto. Vince l’assalto dei quarti di finale disputato contro Vittoria Demma del Club Scherma Lecce per 15/9, mentre la semifinale disputata contro Lucrezia Orlando (Lame Azzurre Brindisi) l’ha vista prevalere 15/5. Cede il passo in finale con l’atleta del Club Scherma Bari di ben più ampia esperienza Violeta Ramirez Peguero ma rimane la soddisfazione di aver conquistato il podio dinanzi al pubblico tarantino.

“È stata una scommessa aver voluto organizzare questa competizione a Grottaglie – dichiara la presidente Antonella Putignano – per dimostrare che Taranto e tutta la sua provincia ha le giuste potenzialità e le capacità per eventi di questa importanza, in vista soprattutto dei Giochi del Mediterraneo del 2026 che vedranno proprio Grottaglie come sede della Scherma. Ci portiamo a casa non solo gli eccezionali risultati di Briganti e di Venza, oltre alla qualificazione di Antonio Salatino e Michele Zonno, ma soprattutto un enorme bagaglio di esperienze e forti emozioni che questa gara ci ha lasciato. Gareggiare nel proprio territorio – continua la presidente – è ancora più esaltante per i nostri ragazzi e ci auguriamo che nel prossimo futuro possiamo ripetere eventi del genere”.