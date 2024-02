Santa Rita Taranto espugna Martina. Leale: Adesso per noi tre finali

Santa Rita Basket Taranto espugna il PalaWojtyla di Martina e raggiunge quota 14 in classifica nella Divisione Regionale 1 di pallacanestro. 71-74 il risultato, al termine di una gara che i ragazzi di Leale hanno saputo ribaltare e condurre in porto con transizioni veloci e percentuali di rilievo nel terzo periodo chiuso con un parziale di 23-7.

Nell’ultimo quarto Santa Rita allunga (+12), Martina reagisce e si riporta sotto (-3) ad un minuto dalla fine ma non evita la sconfitta. Una bella partita, dunque, chiusa dagli applausi del pubblico rivolti a tutti i cestisti. Una vittoria che fa anche morale. “L’impegno era di quelli tosti con una cornice di pubblico meravigliosa. Un campo difficile per qualsiasi squadra del girone – evidenzia Leale – vincere a Martina era importante e ci siamo riusciti”.

Importante, per varie ragioni. Il coach le spiega.

“Importante per restare ben saldi nel gruppetto di quattro squadre divise da appena due punti, perché siamo a tre gare dalla fine della stagione regolare… e perché i ragazzi hanno la voglia e la possibilità di giocarsela sino alla sirena, contro chiunque. Abbiamo agganciato Martina – prosegue Leale – ma fondamentalmente la nostra classifica non è cambiata per via della peggiore differenza canestri (sesta piazza in condivisione ma settimo posto). Lo sappiamo e dunque daremo tutto a cominciare da sabato 2 marzo”.

Leale si riferisce alla prossima in calendario, in programma tra due settimane al Palafiom.

“Penso che i due posti importanti in palio (quarto e quinto) si decideranno all’ultima giornata. Ci aspettano tre finali con Putignano, Ceglie e Mesagne. Ce le giocheremo con grinta ed entusiasmo: siamo giovani, sereni e consapevoli. Vediamo un po’ cosa saremo in grado di fare – chiude il coach della Santa Rita Basket Taranto – voglia e determinazione non ci mancano!”.

Tabellino

NewGen Martina-Santa Rita Taranto 71- 74 (23-22, 43-36, 50-59)

NewGen Martina Bitetti 20, Ragusa 14, Resta 13, Valzani M. 12, Fedele 8, Cito 2, De Simone 2, Agrusta, Buzukja, Carbotti ne, Marangi G. ne, Marangi T. ne. All. N. Valzani.

Santa Rita Taranto Cianci 26, Quintana 16, Conforti 11, Fanizzi 8, Sperti 7, Porcelluzzi 4, Gaeta 2, Zicari, Galeandro, Casalino ne, Mirabile ne, Petraroli ne. All. Leale (ass. Simonetti)

Classifica e risultati su https://www.playbasket.it/puglia/divisione-regionale-1