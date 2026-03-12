Santa Rita Taranto, vittoria da applausi al Palafiom



Tra una vittoria da appalusi (sabato scorso in casa) e una trasferita difficile (domenica prossima a Carovigno), settima intensa e cruciale per la prima squadra della Santa Rita Basket Taranto, al quarto posto della DR1 e in piena corsa per i playoff promozione.

Sabato scorso, davanti al caloroso e folto pubblico del Palafiom di Taranto, coach Mineo e i suoi ragazzi hanno superato Bernalda.

Breve cronaca di fine gara, a due turni dalla chiusuradella stagione regolare:

Il tabellone segna 1’ 42’’ dal termine.

Bernalda gioca bene. Ha recuperato, rosicchiando lo scorre a cavallo del terzo e quarto periodo. E’ passata da -13 a -4.

Ci sono 100 secondi da gestire, la partita è aperta.

I lucani però sciupano un possesso. La palla pesa e torna nelle mani di Taranto.

Non segnare significa sottoporsi ad un minuto (e 26 sec..) di gioco insidioso.

Daniele Pentassuglia entra e scarica nell’angolo, a destra, su Marco Bianchi.

Uno dei più giovani del roster si assume così la responsabilità di non poter sbagliare: si piazza, si piega sulle gambe, carica il tiro e fa partire una parabola perfetta:

3 punti !! Taranto sale a +7.

Il Palafiom esulta con Lavezzari e compagni.

La vittoria, un minuto dopo, arriverà meritatamente.

Ed è una vittoria importante nella corsa ai playoff del girone B della Divisione Regionale 1 di basket maschile.

I ragazzi allenati da Stefano Mineo sono quarti in classifica.

Ai playoff si qualificano otto squadre. Tre posti sono già ipotecati da Martina, Monopoli e Carovigno.

Sei squadre, racchiuse in quattro punti, si contendono gli altri 5 posti.

Saranno probabilmente determinanti gli sconti diretti ed eventualmente la relativa differenza canestri.

Restano due partite da giocare: si conferma avvincente questo girone B della DR1.

Santa Rita domenica prossima sarà ospite del forte Carovigno.

leggi qui la situazione del girone

https://m.playbasket.it/puglia/league.php?lt=2&lf=M&lr=PU&lp=BA&lc=DR1&lg=2&mod=

TABELLINO ULTIMA GARA GIOCATA

Santa Rita Taranto 83

Riva dei Greci Bernalda 76

(26-25, 49-39, 62-53)

DR1 giornata 9 di ritorno

Santa Rita Taranto

Minelli 7, Argentiero 5, Bianchi 7, Voltasio ne, Lavezzari26, Pentassuglia 4, Ndiaye 17, Bitetti 11, Mandrillo, Conforti 2, Mirabile 4, Fanizzi ne

All. Mineo, ass. Zicari N. e Simonetti

Riva dei Greci Bernalda

Mazburss 35, Vece, De Sousa 2, Miljkovic, Fane’ 4, Chornohrytskyi, Vukosavljevic 7, Dagnon 17, MutomboKolo 3, Almeida Pires 2, Collazo Justiz, Ngonga 6

All. Grande, ass. Carella