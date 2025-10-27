Santa Rita Taranto vince il derby con il Cus Bari, Dinamo cede a Potenza

Prima vittoria in campionato per i ragazzi di caoch Mineo, prima sconfitta in campionato per le ragazze di coach Palagiano (foto Aurelio Castellaneta).

Nella Divisione Regionale 1 maschile, Santa Rita Basket Taranto batte il Cus Bari al Palafiom (sabato sera, 79-71) e segna due punti in classifica dopo aver perso le prime gare contro Martina e Monopoli (che intanto viaggiano a punteggio pieno…). Risultati e classifica DR1 uomini.

Le ragazze della B perdono invece a Potenza (54-51) dopo cinque vittorie consecutive. Risultati e classifica serie B femminile.