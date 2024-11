Santa Rita Taranto vince il derby col Martina e attende la corazzata Messapica Ceglie al Palafiom

“Soddisfatti dopo la vittoria in casa del Martina (sul parquet di Cisternino), concentrati per la gara di sabato prossimo con il Ceglie. E’ un campionato avvincente quello della Divisione Regionale 1 – Puglia di pallacanestro. E i ragazzi di coach Leale lo stanno affrontando a viso aperto, gara dopo gara”, spiegano dal Santa Rita Basket Taranto (foto Aurelio Castellaneta).

Domenica scorsa, dopo l’ottimo avvio dei padroni di casa (10-2), capitan Zicari e compagni hanno saputo reagire scalando lo score, chiudendo sempre in testa i periodi e fissando il massimo vantaggio in avvio del terzo (+22) poi chiuso sul +15. Martina cominciava bene l’ultima frazione (5-0) ma il contro-break speculare, firmato da Arancibia, riassestava la distanza, premiando la prestazione collettiva con dieci effettivi su undici andati a canestro, tre dei quali in doppia cifra. Un vittoria soddisfacente, quella dei tarantini, maturata sotto lo sguardo del folto e caloroso pubblico. Per Santa Rita Taranto si è trattato della terza vittoria (Monopoli Seagulls, Invicta Brindisi e NewGen Martina) su quattro partite sinora disputate (sconfitta a Galatina, nella seconda giornata). Il cammino del quintetto di Nico Leale prevede adesso l’incrocio con una delle squadre più forti del girone B della Divisione Regionale 1.

Argento, Cvetanovic, Serpentino, Crovace sono alcuni dei nomi di categoria superiore che la Messapica (quattro vittorie su quattro) schiera in campo. Per i ragazzi di Leale si tratta di un test difficile e per questo ulteriormente affascinante.

Insomma, ci sono tutti i presupposti per una bella partita di pallacanestro. L’appuntamento è per sabato 9 novembre al Palafiom di Taranto, palla a dure ore 18. Ingresso libero.

NewGen Martina 63 – Santa RitaTaranto 81

(17-21, 30-45, 48-63)

Santa Rita Taranto Arancibia 26, Bianchi 2, Moffa, Cianci 7, Conforti 15, Egitto 3, Fanizzi 2, Masciulli 6, Sperti 10, Zicari P. 6, Mandrillo 4.

All. Leale, ass. Zicari N. e Simonetti

NewGen Martina Buonfrate 2, Prete 16, Mazzarese 4, Valzani 4, Marangi, Liaci 9, Fedele 12, Ragusa 13, Devito, Agrusta 3, Cassano, Angelini. All. Simeone

#divisioneregionale1

la quarta giornata

Seag. Monopoli – Mesagne 𝟳𝟰-𝟴𝟭

Invicta Brindisi – Pielle Matera 𝟳𝟲-𝟰𝟵

Martina – Santa Rita Taranto 𝟲𝟯–𝟴𝟭

TKS Massafra – Bernalda 𝟳𝟵-𝟳𝟭

Ceglie – AP Monopoli 𝟳𝟯-𝟲𝟴

Virtus Galatina – Atl. Putignano 𝟴𝟳-𝟳𝟭

il prossimo turno

𝗦𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟵 novembre

Santa Rita Taranto – Messapica Ceglie (Palafiom ore 18.00)

Mens Sana Mesagne – Pielle Matera

𝗗𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟭𝟬 novembre

AP Monopoli – Seagulls Monopoli

Massafra – Virtus Galatina

Bernalda – NewGen Martina

Atletica Putignano – Invicta Brindisi

La classifica dopo la quarta giornata su

https://www.playbasket.it/puglia/divisione-regionale-1