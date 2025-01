Santa Rita Taranto vince a Brindisi e prepara il derby con il Martina

Ieri a Brindisi, per il quintetto della Santa Rita Basket, una vittoria importante in Divisione Regionale 1 per tre ragioni: “perché ottenuta sul campo di una squadra difficile da affrontare, perché rappresenta un tassello utile alla conquista dei playoff e perché i più giovani del roster, cosa per noi fondamentale, hanno risposto benissimo alla chiamata del coach” si legge nella nota della società tarantina.

Santa Rita supera l’Invicta Brindisi con il punteggio di 80-71, registra la sesta vittoria in trasferta e si prepara al derby con la NewGen Basket Martina in programma sabato prossimo 25 gennaio, al Palafiom con palla a due ore 18.00. Tenuti a riposo il play Conforti e l’ala Fanizzi, i ragazzi di coach Leale a Brindisi hanno giocato il solito basket rapido e intenso contro un avversario esperto e fisicamente strutturato (rinforzato dal nuovo lungo Scivales). Il sostanziale equilibrio dei primi due periodi, vissuti a strappi e senza che una squadra prevalesse chiaramente sull’altra, è stato poi rotto da due minibreak dei tarantini che nel quarto periodo hanno progressivamente marcato la distanza (53-61 in avvio, 63-75 a 3’30’’ dalla sirena) grazie alle ritrovate medie dalla lunetta e da tre (Arancibia 42 punti) e alla pressione difensiva dei giovanissimi Moffa e Bianchi che al PalaMelfi si sono guadagnati gli applausi del pubblico…

… accanto a Zicari, Sperti e Cianci che con Masciulli e Mandrillo hanno garantito i punti e l’esperienza necessari per superare l’ottimo Invicta Brindisi.

Invicta Brindisi – Santa Rita Taranto 70-81

primo periodo 16-15

secondo periodo 33-37

terzo periodo 53-59

Santa Rita Taranto Sperti 13, Arancibia 42, Cianci 8, Conforti, Zicari P. 2, Mandrillo 4, Fanizzi, Bianchi 2, Di Benedetto, Moffa 5, Masciulli 5

All. Leale, ass. Zicari N. e Simonetti

Invicta Brindisi Dario, Leo 6, De Giorgi (K) 8, Leggio 8, Colucci 14, Bellanova 8, Scivales 11, Fusco 1, Caloro M., Caloro S. 2, Rutigliano 10, Cocco 2.

All. Paolo Della Corte, ass. Lozito

14esima giornata, terza di ritorno

Seagulls Monopoli-Putignano 87-60

Massafra-Ap Monopoli 57-70

Invicta Br-Santa Rita Taranto 70-81

Messapica Ceglie-Matera 74-67

NewGen Martina-Mesagne (rinv.)

Virtus Galatina-Bernalda 90-91

(la classifica in allegato)