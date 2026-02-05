Santa Rita Taranto sul parquet della Duma Bari per la griglia playoff

Serviva la vittoria. E’ arrivata grazie ad un approccio convinto già dalla palla a due.

Santa Rita Taranto supera in casa (67-57) la Magna Grecia Basket Academy e riprende con entusiasmo La corsa al miglior piazzamento playoff che garantirebbe una griglia preliminare sulla carta più favorevole nei giochi d’incrocio tra gironi.



Si è giocata al Palafiom la quinta giornata di ritorno della Divisione Regionale 1 di basket, nel girone B. Taranto è adesso al quinto posto. Come detto, la prestazione del gruppo è stata convincente sin dai primi possessi, proseguendo in controllo per l’intera gara sino a raggiungere il massimo vantaggio (+19) al termine del terzo periodo. Coach Mineo ha ruotato il roster già nel primo quarto, a conferma della volontà annunciata di chiamare in causa sempre di più gli Under… eper tutto l’arco dell’incontro.



Nel quarto periodo il sussulto d’orgoglio del combattivo Castellaneta ha accorciato lo score, consegnando agli archivi il +10 finale per Taranto. Sabato prossimo gara impegnativa a Bari sul campo della Duma, un quintetto robusto diretto dal play Lupo che, nel suo ruolo, spicca nel girone B per tecnica ed esperienza.



Duma nell’ultimo turno ha perso a Galatina. In classifica è al sesto posto (14 punti) proprio alle spalle della Santa Rita (16). Palla a due ore 19.



DR1– Divisione Regionale 1

Santa Rita Taranto – MGBA Castellaneta 67-57

(19-9, 36-26, 56-37)

𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗥𝗶𝘁𝗮 𝗧𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗼

Minelli, Argentiero 4, Bianchi 2, Augenti ne, Lavezzari 5, Pentassuglia17, Ndiaye 14, Bitetti 5, Conforti 16, Fanizzi 2, Fede, Mirabile 2

All. Mineo, ass. N. Zicari e Simonetti

MGBA Castellaneta

Carpignano A. 4, Cuccu M. 20, Larocca R., Resta D. (K) 11, KosovicP. 10, Orlando D. 6, Addabbo C., Alecci G. 4, Plantamura G., Tounkara D. 2.

All. Massaro

Risultati e classifica qui

https://www.playbasket.it/puglia/divisione-regionale-1

