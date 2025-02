Santa Rita Taranto, seconda vittoria di fila. Sabato al Palafiom c’è l’Atletica Putignano

Una partita condotta sempre in vantaggio (intervallo +15) e di fatto risolta nel terzo periodo, consentendo un’ampia rotazione nell’ultimo quarto e dunque spazio a tutti gli Under del roster, al di là dei giovani abitualmente chiamati in causa da coach Leale.

Finisce 90-57 la gara tra Santa Rita Taranto e Pielle Matera e i tarantini, da domani, saranno già concentrati sulla seconda gara consecutiva casalinga programmata al Palafiom.

Sabato 15 febbraio (palla a due ore 18) Santa Rita ospiterà infatti l’Atletica Basket Putignano, quintetto a caccia di punti per il miglior posizionamento possibile in classifica, in vista della seconda fase. Per i ragazzi di Leale un altro importante banco di prova… prima della difficile trasferta di Mesagne.



#divisioneregionale1 di basket – giornata 17, sesta di ritorno

Santa Rita Taranto – Pielle Matera 90-57 (24-15, 45-30,72-46)

𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗥𝗶𝘁𝗮 Basket 𝗧𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗼 Sperti 14, Arancibia 24, Cianci 10, Conforti 5, Zicari P., Mandrillo 4, Fanizzi 3, Bianchi 2, Di Benedetto, Moffa 7, Masciulli 19, Greco 2 All. Leale, ass. Zicari N. e Simonetti

Pielle Matera Mbacke, Lasalvia, Vitale, Petrillo, De Palo 25, Vignola 18, Visceglia 9, Paternoster 3, Vaccaro 2. All. Losito

(foto Aurelio Castellaneta) DIVISIONE REGIONALE 1

(girone B) 17esima giornata – sesta di ritorno

Santa Rita-Matera 90-57

Mesagne-Brindisi 83-70

Ap Monopoli-Galatina 70-73

Massafra-Ceglie 60-84

Bernalda-S.Monopoli 85-91

Putignano-Martina 67-91