Santa Rita Taranto, seconda vittoria di fila. Sabato al Palafiom arriva Duma Bari

Vittoria esterna domenica scorsa, 2 novembre, per la Santa Rita Basket Taranto. È giunta sul campo della Magna Grecia Academy, a Castellaneta. Si tratta della seconda vittoria consecutiva.

Nella quarta giornata della Divisione Regionale 1 – girone B, i ragazzi di Stefano Mineo hanno sviluppato una gara altalenante.

Dopo un buon avvio (+15) Castellaneta ha piazzato il break che l’ha rimessa in gioco… prima di una quanto mai opportuna tripla di Pentassuglia (decisivo l’altro ieri con Mandrillo e Lavezzari)

Nell’intervallo, Mineo ha poi ricomposto l’assetto iniziale e, possesso dopo possesso, Santa Rita ha di nuovo messo a distanza i padroni di casa, comunque mai domi… a tal punto da provare a rientrare sul finale, accorciando lo score sulla sirena (61-64).



La vittoria consente di affrontare con relativa serenità la settimana di lavoro ma questa Divisione Regionale 1, a cominciare dal prossimo avversario di scena al Palafiom, richiede maggiore e tenace continuità sul campo.



Tutti i ragazzi sono adesso chiamati ad una prova di carattere: sabato prossimo (Palafiom, ore 18.00) arriva a Taranto la Duma Bari che in quattro gare disputate ha vinto tre volte.



Una prova non da poco per dare continuità anche ai risultati… e per mostrare importanti e necessari segnali di progresso.

Magna Grecia Academy Castellaneta – Santa Rita Taranto 61- 64 (14-24 35-38, 40-53)

Santa Rita Taranto

Conforti 10, Zicari, Minelli ne, Argentiero, Bitetti 4, Pentassuglia 13, Lavezzari 17, De Sousa 6, Bianchi, Mandrillo 12, D’Annunzio 2, Fanizzi

All. Mineo. ass. Zicari N. e Simonetti

Magna Grecia BK Academy

Carpignano 13, Larocca 2, Resta 14, Semeraro 8, Kosovic2, Leone 10, Orlando, Cassano ne, Alecci 5, Plantamura 7, Rotolo, Esposito.

All. Massaro, ass. Clemente

Prossime gare del GIRONE D’ANDATA

Sabato 8 novembre 18:00

Santa Rita Taranto

Duma Bari

Sabato 15 novembre 19:30

Angiulli Bari

Santa Rita Taranto

Domenica 23 novembre 18:30

Atletica Basket Putignano

Santa Rita Taranto

Sabato 29 novembre 18:00

Santa Rita Taranto

Invicta Brindisi

Domenica 7 dicembre 18:30

Basket Bernalda

Santa Rita Taranto

Giovedì 11 dicembre 20:00

Santa Rita Taranto

Carovigno Basket

Domenica 21 dicembre 18.30

Virtus Galatina

Santa Rita Taranto