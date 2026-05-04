Santa Rita Taranto, orgoglio e rammarico: sfuma per 6 punti la finale playoff per la C

Orgoglio e rammarico. “Orgoglio per essere arrivati a gara 3 in semifinale, giocando alla pari contro un roster più esperto e che durante la stagione regolare aveva vinto il proprio girone. Rammarico per aver dovuto rinunciare al play Conforti (nel primo periodo) e al centro Ndyaie (secondo periodo) a causa di infortuni occorsi all’interno di dinamiche agonistiche”.

Così Santa Rita Basket Taranto dopo la partita persa ieri sera a Foggia, finita 84-78 per i dauni. Fatale il minibreak di 5-0 sul finale: dal 73-71 a 2’ 21’’… al 78-71 a 1’30’’ dalla sirena.

Sfuma quindi la finale playoff per la serie C unica (sarà Foggia-Martina) “ma non si disperde certo la profonda soddisfazione per gruppo giocatori, staff tecnico e dirigenza che, insieme, hanno condotto un’ottima annata che ci ha visto protagonisti dapprima nel girone B (quarto posto) e poi nei playoff .. arrivando a soli sei punti dalla finalissima” precisano dalla società tarantina.

La partita di ieri è stata molto combattuta sin dalla palla a due, prima agonisticamente e poi tecnicamente. Foggia ha sfoderato l’arma letale del tiro da 3, Taranto ha messo a durissima prova la resistenza dei padroni di casa con le sua ripartenze veloci, raggiungendo anche il massimo vantaggio di 8 punti (39-47, inizio terzo periodo) e tenendo sempre vivo il match anche quando sembrava che Foggia potesse prendere il largo. Ma così non è mai stato! L’equilibrio è durato infatti sino a 2 minuti e 21 secondi dalla fine. Orgoglio, insomma, per la prova dei ragazzi di Mineo. “Paradigma di un campionato che non ci ha mai visto mollare” si legge nella nota della società. Rammarico per i due infortuni.

E’ andata cosi. Adesso qualche giorno di riposo, poi sarà già tempo di guardare avanti e programmare la prossima stagione DR1. Intanto, Santa Rita Basket si concentra sui settori Minibasket e Under, quindi sui tanti campionati ancora in corso ..