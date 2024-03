Santa Rita Taranto, obiettivo raggiunto puntando sui giovani

“L’obiettivo è stato raggiunto, puntando sui giovanie attingendo in primis dal settore giovanile e dal territorio”.

Coach Nico Leale parte da qui e poi analizza la stagione chiusa al Palafiom di Taranto con la vittoria sulla Mens Sana Mesagne, partita che ha sancito il quinto posto in classifica: a due punti dai playoff e al riparo dai playout nel campionato di Divisione Regionale 1 di pallacanestro (foto Aurelio Castellaneta)

“Abbiamo lavorato moltissimo sull’intesa di squadra, sulle regole da condividere, sulla forza del gruppo e credo che con il tempo questa cosa si sia notata” sottolinea Leale, evidentemente soddisfatto. Il roster della Santa Rita Basket Taranto, composto anche da ragazzi del vivaio Virtus in funzione della collaborazione che coinvolge la categoria Under 19 Gold, è tra i più giovani del campionato tuttora nel pieno della seconda fase.

“E’ giusto ringraziare la Virtus – prosegue il coach – così come la Fortitudo Francavilla per averci dato la possibilità di utilizzare Francesco Gaeta (centro, classe 2005)”.

La nostra squadra ha soddisfatto le aspettative, dal più esperto sino ai giovanissimi: nessuno si è mai tirato indietro al cospetto di squadre attrezzate per vincere o “agguerrite” pur di non perdere.

“Il campionato non era dei più facili – aggiunge Leale – ed era già chiaro in avvio osservando lacostruzione dei vari roster. Con spirito di sacrificio, i nostri ragazzi sono pian piano saliti di livello e dunque di prestazione generale. Abbiamo giocato un’ottima seconda parte di stagione, tanto da poter ambire addirittura ad un posto nei playoff”.

Leale si dichiara “orgoglioso di tutti, dal più grande al più piccolo dei cestisti. Si sono distinti – evidenzia – per serietà, voglia, determinazione e correttezza sin dal primo giorno: penso che non ci sia di meglio per un allenatore. Al presidente Felice Zicari un enorme ringraziamento per la fiducia riposta in me, così come ringrazio i dirigenti per la loro costante dedizione e coach Ciccio Simonetti, per il lavorotecnico svolto assieme, e il prof Mimmo Santarcangelo che ha curato la preparazione fisica del gruppo”.

Adesso sguardo alle prossime settimane.

Archiviato positivamente il campionato della prima squadra, società, staff tecnico e staff dirigenzialesono ulteriormente concentrati sul Settore Giovanile che tante soddisfazioni sta regalando agli appassionati.

La stagione della Santa Rita Basket Taranto continua…

Divisione Regionale 1 – roster e staff tecnico/dirigenziale 2023/2024

Allenatore Nicola Leale

assistente allenatore Francesco Simonetti

preparatore fisico Mimmo Santarcangelo

Accompagnatori Nico Zicari, Angelo Petraroli

Cobianchi Andrea ALA FORTE 1993

Quintana Facundo PLAY/GUARDIA 1998

Cianci Luca GUARDIA 2003

Valentini Davide GUARDIA 2005

Fanizzi Francesco ALA FORTE 2003

Simonetti Andrea ALA PICCOLA 2005

Sperti Gabriele ALA FORTE 2005

Conforti Alessandro PLAYMAKER 2001

Porcelluzzi Lorenzo PLAY/GUARDIA 2005

Gaeta Francesco PIVOT 2005

Zicari Pio GUARDIA/ALA PICCOLA 2003

Casalino Pierfrancesco PLAY/GUARDIA 2006

Galeandro Francesco PLAYMAKER 2022

Mirabile Filippo Daniele PLAY/GUARDIA 2007

Moffa Simone ALA PICCOLA 2006

Petraroli Stefano ALA PICCOLA 2006