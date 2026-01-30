Basket, Sport
Santa Rita Taranto-MGBA Castellaneta, derby… per i playoff
Domani al Palafiom arriva il Magna Grecia Basket Academy. Santa Rita Taranto è chiamata a dare un segnale forte al proprio campionato, dopo l’inattesa sconfitta di sabato scorso a Bari sul parquet del Cus.
I ragazzi di Mineo sono in piena corsa per la qualificazione ai playoff della #DivisioneRegionale1 e la gara di domani diventa fondamentale per proseguire con decisione verso il traguardo stagionale.
L’appuntamento è per domani sabato, 31 gennaio, al Palafiom di Taranto.
Palla a due ore 18. Ingresso libero
qui classifica e gare del week end
https://m.playbasket.it/puglia/divisione-regionale-1