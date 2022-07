Santa Rita Taranto, la serie C che attinge dal vivaio: una vittoria per tutti

La salvezza conquistata ai playout, in serie C silver, porta anche il nome degli Under 19 e 17 che Giovanni Menga ha schierato proprio nelle fasi delicate della stagione.

Una ragione di più per essere soddisfatti, sottolinea non a caso il responsabile del settore giovanile Nicola Leale, ruolo che ricoprirà ancora… curando in particolare il quintetto maschile Under 19. Giovanni Menga, coach della prima squadra tuttora in allestimento per affrontare il prossimo campionato di serie C Silver Puglia, continuerà a coordinare le attività del minibasket. In attesa di ulteriori e dettagliate novità, tempo di bilanci in casa gialloblu sul versante “vivaio”.





“L’anno appena concluso ha rappresentato una novità rispetto al recente passato – sostiene coach Leale – abbiamo infatti svolto un anno intero di attività cestistica. Per le ragioni che tutti sappiamo… non eravamo più abituati. Siamo però riusciti ad ultimare la programmazione stabilità nel 2021. Ed è stata già una vittoria: eravamo, del resto, tutti reduci da due stagioni intermittenti che nei ragazzi avevano lasciato strascichi… anche al di là dello stesso aspetto tecnico. Abbiamo lavorato tanto, nei gruppi, per ripristinare la quotidianità e la cosiddetta normalità messa a dura prova dalla pandemia”.

Anche dal punto di vista tecnico, Leale è soddisfatto.

“Abbiamo applicato il programma previsto in tutti i campionati nei quali siamo stati impegnati – spiega il coach – U13, U15, U16 (élite e silver) U17 eccellenza, U19 uomini regionale e U17 donne. Ci siamo disimpegnati egregiamente ovunque e alcuni gruppi, come ad esempio l’under 13, hanno chiuso con evidenti segnali di crescita. E per questo ringrazio i coach Mario Buccoliero e Ciccio Simonetti, così come ringrazio per la professionalità e l’abnegazione mostrate, e non vi erano dubbi, l’intero staff tecnico a cominciare da coach Sandro Albanese passando per Sergio Voltasio, Nicola Zicari, Maurizio Brienza e Giuseppe Chiloiro, sempre coadiuvati dall’infaticabile gruppo di dirigenti e accompagnatori”.

In vista della prossima stagione, Nico Leale non fa mistero di voler puntare ulteriore attenzione sulle categorie 2009-2010 e 2011.

Giocheranno nelle categorie che rappresentano lo snodo tra minibasket e basket. “Un passaggio fondamentale per la crescita generale di ragazze e ragazzi” spiega il coach.

“Siamo contenti di aver fatto fare esperienza a tutti i tesserati U16, svolgendo due campionati. La U17, da par suo, ha giocato nella categoria Eccellenza e ha svolto un ottimo lavoro che ci ha consentito di registrare un ottimo risultato per il settore giovanile: l’impegno diretto dei nostri ragazzi nella prima squadra.

Santa Rita Taranto da questo punto di vista ha raggiunto lo scopo: tanti Under 19, infatti, e alcuni Under 17 sono stati utilizzati da coach Menga in serie C, con un buon minutaggio e anche in occasione delle gare delicate di fine campionato e playout, contribuendo attivamente alla salvezza”. Secondo Leale, “questa è la vera vittoria stagionale per tutti noi della Anspi Santa Rita Basket Taranto: aver schierato in C anche ragazzi provenienti dal settore giovanile”.

Merito dello staff tecnico, del preparatore atletico Mimmo Santarcangelo, il cui spessore era del resto già noto, e ovviamente della società nel suo assieme.

Infine, menzione speciale per le Under 17 allenate da Nicola Zicari. “Un gruppo che ha giocato la serie C e che ha vinto il campionato regionale di categoria, in questo caso in collaborazione con la De Florio Taranto, ben figurando anche nella fase interregionale affrontata nel Lazio. Un altro punto a favore nel nostro score stagionale” chiude Leale.